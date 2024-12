Naviga in modo sicuro e privato con una VPN a soli €4,99 al mese

Nell’ambito della nuova promozione, il piano di due anni di ExpressVPN è in offerta a 4,99 euro al mese invece di 12,95 euro, grazie al 61% di sconto. A questo poi si aggiungono 4 mesi extra di servizio in regalo più una prova gratuita della durata di 7 giorni. E qualora la VPN non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data di attivazione.

La VPN di ExpressVPN presenta diversi punti di forza, tra cui la velocità di connessione e il numero di server, che la rendono uno dei servizi ideali per lo streaming. Inoltre, con un singolo account è possibile proteggere fino a 8 dispositivi in contemporanea.

L’offerta in corso è disponibile tramite questa pagina del sito ufficiale ExpressVPN.

Navigare in modo sicuro e privato con la VPN di ExpressVPN

La privacy è una componente fondamentale all’interno di ExpressVPN, ecco perché con la VPN attiva nessuno può vedere il proprio traffico online, nemmeno lo staff che sta dietro al servizio di rete privata virtuale. Sono numerose anche le funzionalità premium incluse nel piano biennale, tra cui un gestore di password avanzato e un blocco efficace degli annunci pubblicitari sui siti web.

Un altro fiore all’occhiello è il protocollo VPN proprietario Lightway, che offre velocità e affidabilità superiori alla media. Tutto questo poi viene completato da una rete di server importante, con il coinvolgimento di 105 Paesi in tutto il mondo, dalla Cambogia al Canada.

Tra le altre cose, l’ultima promozione include una eSIM con 5 GB gratis del fornitore holiday.com, uno dei servizi più utili per chi sta per partire in vacanza all’estero per le festività di fine anno.

