Navigare in sicurezza su Wi-Fi pubblici con PrivadoVPN

Le reti Wi-Fi pubbliche, come ad esempio quelle presenti negli aeroporti e in hotel, sono spesso e volentieri vulnerabili agli attacchi informatici dei cybercriminali. Se dunque si ha la necessità di connettersi a una rete di questo tipo, per proteggersi la soluzione migliore è utilizzare una VPN.

Tra i servizi VPN di maggior valore segnaliamo PrivadoVPN, ideale per chi viaggia spesso all’estero e per tutti coloro che lavorano in smart working. In questi giorni il piano di due anni è in offerta a 1,11 euro al mese, con l’opportunità di sfruttare tre mesi extra gratis e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

I vantaggi di PrivadoVPN per navigare in sicurezza sulle reti Wi-Fi pubbliche

L’utilizzo di PrivadoVPN consente di collegarsi in tutta sicurezza ad una rete Wi-Fi aperta al pubblico. Ecco i suoi principali vantaggi:

Connessione criptata : con PrivadoVPN la propria connessione a Internet diventa criptata, impedendo così ad hacker e malintenzionati di intercettare i dati relativi alla propria attività web.

: con PrivadoVPN la propria connessione a Internet diventa criptata, impedendo così ad hacker e malintenzionati di intercettare i dati relativi alla propria attività web. IP nascosto : la connessione a un server VPN permette di mascherare il proprio indirizzo IP, per una protezione avanzata della propria identità online.

: la connessione a un server VPN permette di mascherare il proprio indirizzo IP, per una protezione avanzata della propria identità online. Blocco del tracciamento : un ulteriore vantaggio di PrivadoVPN è il blocco del tracciamento dei dati da parte di siti web e provider Internet, per una navigazione di gran lunga più privata.

: un ulteriore vantaggio di PrivadoVPN è il blocco del tracciamento dei dati da parte di siti web e provider Internet, per una navigazione di gran lunga più privata. Accesso sicuro ai servizi bancari : uno dei rischi principali quando ci si connette al Wi-Fi pubblico è che qualche malintenzionato riesca ad accedere ai dati bancari, ma con una VPN è possibile proteggersi da qualsiasi eventuale furto di informazioni sensibili legate a servizi bancari e account personali.

: uno dei rischi principali quando ci si connette al Wi-Fi pubblico è che qualche malintenzionato riesca ad accedere ai dati bancari, ma con una VPN è possibile proteggersi da qualsiasi eventuale furto di informazioni sensibili legate a servizi bancari e account personali. Navigazione libera: in ultimo, rimane il vantaggio di accedere a qualunque contenuto in streaming che senza VPN risulterebbe bloccato a causa delle restrizioni geografiche.

L’offerta sul piano biennale a 1,11 euro al mese è disponibile sulla pagina dedicata del sito ufficiale di PrivadoVPN.