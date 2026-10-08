Navigazione sul web protetta: ora NordVPN costa il 75% in meno

Federico Pisanu
Pubblicato il 8 ott 2026
Navigazione sul web protetta: ora NordVPN costa il 75% in meno
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Per una navigazione sul web protetta, l’utilizzo della VPN (servizio di rete privata virtuale) può fare la differenza. E a tal proposito NordVPN, punto di riferimento del settore, è protagonista di una nuova offerta che permette di risparmiare il 75% sui piani della durata di due anni, con prezzi a partire da 3,49 euro al mese.

La promozione in corso prevede anche tre mesi extra di servizio in regalo, che estendono così i vantaggi ad un periodo complessivo di 27 mesi. Per beneficiare dell’offerta occorre sottoscrivere un nuovo piano entro il 21 ottobre, tramite la pagina dedicata all’offerta.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn offerta

Una VPN come quella di NordVPN protegge la privacy dei suoi utenti crittografando la connessione Internet e nascondendo l’indirizzo IP. In questo modo, gli hacker e soggetti estranei non hanno alcuna possibilità di monitorare l’attività online svolta.

E se si ha bisogno di una maggiore privacy, di recente NordVPN ha introdotto un antivirus di nuova generazione che attiva la protezione da malware, phishing e truffe. Lo stesso antivirus, inoltre, impedisce ai tracker di terze parti di controllare i siti visitati e le attività compiute.

La novità delle ultime settimane è disponibile a partire dal piano Completo, in offerta a 4,49 euro al mese per effetto del 75% di sconto, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo. Rispetto al piano Base, quello più economico, vi sono anche un password manager affidabile e uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB.

Se la scelta ricade sul piano Completo, la spesa complessiva in 27 mesi è di 121,23 euro. Il rinnovo, invece, è fissato a 219,48 euro l’anno (potrebbe essere applicata l’IVA).

Pagina offerta NordVPN

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