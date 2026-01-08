NeN rivede le regole del mercato luce e gas: prezzo bloccato fino a 10 anni

Riuscire a bloccare il prezzo luce e gas per un anno può sembrare a tanti un successo, anche perché non sono tanti i fornitori che lo propongono. Restando in Italia, però, esiste un fornitore con cui è possibile bloccare il costo della materia prima luce per dieci anni consecutivi: NeN, appartenente al Gruppo A2A.

In un contesto come quello in cui viviamo, avere la certezza di un prezzo della luce concorrenziale e bloccato per dieci anni di fila è un aiuto enorme, anche perché nessuno quale potrebbe essere il prezzo della luce tra 1 mese, 1 anno o 5 anni, a seconda di quello che sarà lo scenario internazionale. Inoltre, se si sceglie NeN si può anche contare su uno sconto complessivo di 36 euro sulla bolletta luce e gas spalmato per 12 mesi utilizzando in fase di iscrizione il codice promozionale PROVACINEN.

Le offerte a prezzo fisso di NeN con le tariffe di gennaio

Il blocco del costo della materia prima per dieci anni consecutivi non è l’unico aspetto da prendere in considerazione quando ci si rivolge al fornitore NeN. Un’altra sorta di “rivoluzione” riguarda il pagamento di 12 rate in un anno sempre uguali, in base a quelli che sono stati i propri consumi l’anno precedente, così da sapere sempre il costo della bolletta mensile senza spiacevoli sorprese.

Di seguito, infine, le tre offerte a prezzo fisso di NeN con le tariffe valide per chi sottoscrive una nuova fornitura nel mese di gennaio.

Luce | Dieci

0,106 euro/kWh : prezzo della materia prima luce bloccato per dieci anni consecutivi

: prezzo della materia prima luce bloccato per dieci anni consecutivi 9,50 euro al mese: quota fissa

Luce | Due

0,109 euro/kWh : prezzo della materia prima luce bloccato per due anni consecutivi

: prezzo della materia prima luce bloccato per due anni consecutivi 9,00 euro al mese: quota fissa

Gas | Due

0,387 euro/Smc : prezzo della materia prima gas bloccato per due anni consecutivi

: prezzo della materia prima gas bloccato per due anni consecutivi 10,00 euro al mese: quota fissa