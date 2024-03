Non perdere le migliori novità di aprile su Disney+ (a partire da 5,99€ al mese)

Da Wish, film d’animazione candidato al Golden Globe, a The Greatest Hits, storia romantica con protagonisti gli attori Lucy Boynton e Justn H. Min, fino alla docu-serie The Bon Jovy Story, documentario sulla vita della storica band e del suo carismatico leader: queste sono le novità principali di aprile in arrivo nel catalogo Disney+, che vanno ad aggiungersi ai tanti titoli usciti nelle ultime settimane, tra cui Povere creature! e il film concerto di Taylor Swift. Per guardare i contenuti presenti in catalogo su Disney+ occorre sottoscrivere uno dei tre piani disponibili, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità.

Le migliori novità di aprile in arrivo nel catalogo Disney+ (accesso completo al catalogo a 5,99 euro al mese)

La prima novità in arrivo è il film d’animazione Wish, che farà il suo debutto sulla piattaforma Disney+ a partire dal 3 aprile. Racconta la storia di Asha e Star, che uniscono le proprie forze per salvare la propria comunità dalla minaccia del Re Magnifico.

Arriverà invece il 12 aprile The Greatest Hits, il film romantico con protagonista Harnet (Lucy Boynton), una giovane ragazza che scopre come le canzoni abbiano il potere di teletrasportarla nel passato. Un passato colmo di tristezza per Harnet, che ha perso l’ex fidanzato (David Corenswet), e un presente che la fa riflettere con un nuovo ragazzo (Justin H. Min).

Spazio infine alla docu-serie su Bon Jovi e l’omonima band, che sarà resa disponibile a partire dal 26 aprile.

Puoi guardare tutte le novità del prossimo mese, oltre ad avere accesso all’intero catalogo, sottoscrivendo uno dei piani disponibili su Disney+: Standard con pubblicità (5,99 euro al mese), Standard (89,90 euro all’anno o 8,99 euro al mese) e Premium (119,90 euro all’anno o 11,90 euro al mese).