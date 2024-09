Non solo iOS 18: Apple consentirà agli utenti di restare su iOS 17

Tra pochi giorni, gli utenti in possesso di un iPhone compatibile potranno scaricare iOS 18, il major update presentato da Apple alla WWDC24 di giugno e fino a questo momento testato unicamente dagli sviluppatori. L’aggiornamento porta con sé numerose novità, tra la cui una maggiore personalizzazione della Home, ma non tutti potrebbero volerlo installare subito. Per evitare bug e problemi di compatibilità alcune applicazioni, ad esempio. Ebbene, Apple ha pensato anche a questi utenti e ha deciso di consentire loro di restare su iOS 17 ottenendo patch di sicurezza.

La notizia giunge dalla stessa azienda di Cupertino, che insieme alla versione Release Candidate di iOS 18 (rilasciata lunedì 9 settembre) ha diffuso anche la RC di iOS 17.7. Questo aggiornamento non aggiunge alcuna funzionalità, ma porta con sé una patch di sicurezza e diverse correzioni di bug. Considerato ciò, ci sono pochi sul fatto che lunedì 16 settembre debutteranno le versioni finali sia di iOS 18 che dell’appena citato iOS 17.7.

Gli utenti vedranno entrambi gli aggiornamenti nell’app Impostazioni, e più precisamente nella sezione Generali > Aggiornamento software. Qui potranno scegliere se installare il major update oppure restare sulla versione 17 (.7) del sistema operativo di iPhone.

Come probabilmente molti utenti ricorderanno, questa non è una “prima volta”. Anche lo scorso anno Apple ha adottato la stessa strategia, prima di rendere disponibili le patch di sicurezza solo per quei dispositivi non compatibili con iOS 17 dopo un determinato periodo di tempo. A proposito di compatibilità, iOS 18 può essere installato su tutti gli iPhone che oggi eseguono iOS 17, quindi a partire da iPhone XR del 2018.

La prossima settimana, oltre a iOS 18 Apple rilascerà anche iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2 e macOS Sequoia (qui l’elenco dei dispositivi compatibili con i rispettivi update). Inoltre, venerdì 20 saranno disponibili anche i nuovi hardware presentati all’evento “It’s Glowtime”, ovvero iPhone 16, iPhone 16 Pro, Apple Watch Series 2, Apple Watch Ultra 2 con cassa in Titanio Nero, le AirPods Max con USB-C e gli AirPods di quarta generazione.