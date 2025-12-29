NordVPN a meno di 3€ al mese grazie all'offerta di Natale

Offerta di Natale per chi desidera proteggere i propri dispositivi e la propria privacy online. NordVPN scontato del 74% con 3 mesi extra inclusi. Il prezzo passa così da 11,59 euro a soli 2,99 euro al mese: ecco tutti i dettagli.

Come funziona NordVPN: tutti i vantaggi

Con NordVPN proteggi la tua attività online da accessi non autorizzati e proteggi le informazioni private. Grazie alla crittografia avanzata, la connessione internet è sicurissima e l’indirizzo IP viene nascosto: la navigazione, così, è anonima e affidabile anche su reti Wi-Fi pubbliche.

NordVPN è per tutti: bastano pochi passaggi per attivare la connessione VPN. Dopo aver scelto un abbonamento e installato l’app, l’algoritmo AI seleziona automaticamente il server migliore in base alle condizioni della rete. In alternativa, puoi sceglierlo manualmente fra gli 8.800 (e oltre) server disponibili in 178 location.

Uno dei vantaggi più apprezzati di NordVPN è lo streaming sicuro su tutti i dispositivi. La piattaforma offre larghezza di banda illimitata e nessuna restrizione di velocità, così non subirai alcun rallentamento, interruzione o buffering.

La crittografia A-256 di nuova generazione protegge i dati sensibili da intercettazioni, mentre la politica no-log garantisce che nessuna informazione personale venga raccolta o memorizzata, inclusi indirizzi IP, traffico o cronologia di navigazione.

Sono inclusi, a seconda dell’abbonamento scelto, alcuni servizi extra come Dark Web Monitor che avvisa automaticamente in caso di credenziali compromesse e Threat Protection Pro, un anti-malware integrato che blocca download pericolosi, siti di phishing, pubblicità invasive e tracker.

Con un solo abbonamento è possibile proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente. NordVPN è compatibile con sistemi operativi e browser diversi e può essere installato anche sul router. Non perdere l’offerta di Natale e assicurati NordVPN da 2,99 euro al mese, con garanzia di rimborso 30 giorni inclusa.