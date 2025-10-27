NordVPN a partire da 2,99 euro al mese: è arrivato il Black Friday

In questi giorni stanno iniziando ad arrivare le prime offerte del Black Friday. Non fa eccezione NordVPN, che ha già lanciato la sua promozione: 74% di sconto su tutti i piani della durata di due anni, a cui si aggiungono tre mesi aggiuntivi a costo zero e una garanzia di rimborso di trenta giorni a partire dalla data di acquisto. Con la nuova offerta i prezzi partono da 2,99 euro al mese, il costo più basso mai toccato quest’anno.

Uno dei fiori all’occhiello di NordVPN è Threat Protection Pro, funzionalità proprietaria anti-malware che può tornare molto utile in questo periodo, nel quale ci si imbatte in un aumento esponenziale di truffe online da parte di cybercriminali e utenti malintenzionati. L’opzione appena citata è disponibile, lo ricordiamo, nei piani Plus e Ultimate, mentre il piano Base è l’ideale per chi è interessato soltanto alla navigazione anonima.

I prezzi più bassi di tutto il 2025

Un dato è certo: il Black Friday di NordVPN regala agli utenti interessati al servizio di rete privata virtuale l’opportunità di sottoscrivere uno dei tre piani della durata di due anni al prezzo più basso di tutto il 2025. Si inizia con il piano Base, disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese: mai prima d’ora lo stesso piano era stato in vendita a un prezzo più basso.

Piano Base che offre il medesimo servizio VPN degli altri due piani, si tratta dunque della scelta più logica per quanti hanno bisogno di una VPN per lo streaming di film, serie tv ed eventi sportivi oppure per connettersi in sicurezza alle reti Wi-Fi aperte di aeroporti, bar, ristoranti, stazioni ferroviarie e hotel. C’è anche la versione Lite di Threat Protection Pro, attraverso cui ci si assicura il blocco della pubblicità e dei siti web pericolosi.