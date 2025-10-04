NordVPN al prezzo più basso del 2025: ultimi giorni per approfittarne

Gli utenti che in questi giorni stanno confrontando le varie offerte disponibili nel settore VPN, il servizio di rete privata virtuale, hanno tempo fino al 15 ottobre per approfittare della promozione sui piani della durata di due anni di NordVPN, attualmente in offerta al prezzo più basso del 2025.

I piani Base, Plus e Ultimate beneficiano infatti di uno sconto del 73%, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Dopo la data del 15 ottobre, termine ultimo della promo, tornerà in vigore il prezzo di listino.

La VPN premium NordVPN

L’utilizzo di una VPN è legale quasi ovunque nel mondo, tra cui in Europa, negli Stati Uniti e in Canada, a patto che l’utente non compia azioni illegali mentre è connesso al servizio di rete privata virtuale. In alcuni Paesi, tuttavia, il loro uso potrebbe essere limitato o vietato del tutto: il riferimento è a nazioni come la Corea del Nord, la Bielorussia, la Russia e la Cina, dove la censura online e le misure di sorveglianza rendono l’uso di uno strumento simile estremamente complicato.

Esistono numerosi servizi di rete privata virtuale, tra cui molti gratuiti, ma i più efficaci restano quelli a pagamento, di gran lunga migliori dal punto di vista della qualità del servizio stesso e della sicurezza online. A nessuno piace una connessione lenta e una sicurezza debole, ecco perché le VPN premium come NordVPN sono quelle più affidabili.

A proposito di NordVPN, gli utenti hanno la certezza che i loro dati rimangano protetti tramite una crittografia di ultima generazione, così da poter beneficiare della massima privacy quando sono connessi alla rete Internet. E se il servizio non dovesse soddisfare le loro aspettative, possono sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.