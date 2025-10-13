NordVPN al prezzo più basso dell'anno: ultimi 2 giorni di offerta

Quella appena cominciata è l’ultima settimana in cui è possibile sottoscrivere la VPN del fornitore NordVPN al prezzo più basso dell’anno (a partire da 3,09 euro al mese). Lo sconto del 73% sui piani della durata di due anni, con in più 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni, scade infatti il 15 ottobre.

NordVPN è uno dei principali punti di riferimento in assoluto tra i servizi di rete privata virtuale, sempre più richiesti nell’ultimo periodo per via delle nuove minacce informatiche via via più sofisticate. Una delle sue caratteristiche chiave è Threat Protection, funzionalità proprietaria che aumenta il livello di protezione e privacy online di qualsiasi tipologia di utente.

I piani di due anni di NordVPN partono da 3,09 euro al mese

Il servizio VPN è il medesimo in tutti i tre piani di NordVPN, vale a dire Base, Plus e Ultimate. Se dunque l’unica necessità è quella del servizio di rete privata virtuale, il piano Base è più che sufficiente: fino al 15 ottobre sarà in offerta a 3,09 euro al mese per 24 mesi, il prezzo più basso mai raggiunto nel 2025.

L’account Base include anche la versione lite di Threat Protection, utile per bloccare la pubblicità invasiva presente nei siti web e l’accesso a siti web pericolosi. Per chi invece vuole sfruttare la funzionalità Threat Protection Pro, deve rivolgersi ai piani Plus o Ultimate: la versione più avanzata include una protezione anti-malware e dal phishing, nonché il blocco del tracciamento dei dati da parte di aziende terze.

Grazie al 73% di sconto, fino a mercoledì il piano Plus è disponibile al prezzo scontato di 3,99 euro al mese. C’è infine il piano Ultimate, che include tutte le funzionalità degli account Base e Plus, a cui si aggiunge uno spazio di archiviazione crittografato cloud da 1 TB e una copertura massima di 5.000 euro contro eventuali truffe informatiche e furti di identità.