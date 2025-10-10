NordVPN, al via il conto alla rovescia per la fine dell'offerta

Mancano sempre meno giorni alla fine della promozione sui piani della durata di due anni del servizio NordVPN.
Pubblicato il 10 ott 2025
Per gli utenti che hanno maturato la scelta di attivare un servizio VPN per la loro sicurezza e privacy online segnaliamo che questi sono gli ultimi giorni per attivare NordVPN, punto di riferimento del settore, al prezzo più basso del 2025. Fino al 15 ottobre i piani della durata di due anni sono in promozione a partire da 3,09 euro al mese per 24 mesi, con tre mesi extra in regalo.

Tra gli addetti ai lavori è una cosa risaputa: il servizio progettato dal fornitore NordVPN ha pochi eguali nel panorama delle reti private virtuali. Uno dei suoi principali punti di forza è la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, in grado di bloccare eventuali malware presenti nei file scaricati da Internet, la pubblicità invasiva dei siti web e il tracciamento dei dati.

NordVPN in offerta da 3,09 euro al mese

Il piano Base di NordVPN, quello più economico, parte da 3,09 euro al mese, il prezzo più basso di quest’anno. Per chi sceglie NordVPN esclusivamente per il servizio VPN, l’account in questione non prevede alcuna rinuncia rispetto agli altri due piani, dal momento che le funzionalità collegate alla VPN sono le stesse.

Gli utenti che invece vogliono provare Threat Protection Pro devono puntare al piano Plus, in offerta a 3,99 euro al mese. Un’ulteriore aggiunta rispetto al piano Base è un robusto password manager, a cui si affianca un monitoraggio costante per individuare eventuali violazioni riguardanti i propri dati sensibili.

Infine c’è il piano Ultimate, il cui prezzo è sceso a 6,49 euro al mese.Rispetto all’account Plus offre una copertura massima di 5.000 euro per contrastare eventuali truffe informatiche o furti d’identità.

Confermiamo infine che tutti i piani della durata di due anni beneficiano di uno sconto del 73% e di tre mesi extra di servizio in regalo. Qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

