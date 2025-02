NordVPN: come ottenere 6 mesi extra gratis con la nuova offerta

Nella giornata odierna NordVPN ha lanciato una nuova offerta a tempo limitato, grazie alla quale è possibile beneficiare di 6 mesi extra di servizio gratis. La promozione prevede l’attivazione del piano Plus o Ultimate, che godono di uno sconto fino al 72% con prezzi a partire da 4,39 euro al mese.

Come ottenere 6 mesi extra gratis di NordVPN

Per guadagnare 6 mesi extra gratuiti di NordVPN occorre attivare o il piano Plus o il piano Ultimate della durata di due anni, in offerta rispettivamente a 4,39 euro e 6,89 euro al mese. Trascorse 48 ore dall’acquisto, riceverai tramite e-mail un coupon per riscattare i 6 mesi in regalo: l’e-mail sarà recapitata all’indirizzo di posta elettronica con cui completerai l’iscrizione al servizio VPN, per questo motivo è importante indicare l’indirizzo esatto e verificare che il messaggio non finisca nello spam.

E c’è anche un’altra sorpresa, non a caso lo slogan della nuova offerta è “Raddoppia la sorpresa”: il coupon ricevuto via e-mail può essere utilizzato per estendere il proprio abbonamento o regalato a un amico, che così potrebbe sfruttare i vantaggi di una VPN come NordVPN per sei mesi senza spendere un centesimo.

Perché scegliere NordVPN

Ma quali sono questi vantaggi? Innanzitutto una connessione Internet più privata e sicura, così da mantenere “in cassaforte” i propri dati personali, poi l’accesso ai contenuti streaming preferiti ovunque ci si trovi, grazie al superamento del blocco geografico, e in più un gaming online più godibile grazie all’aggiramento delle limitazioni di larghezza di banda.

NordVPN va poi ad aggiungere ulteriori funzionalità che consentono di aumentare la privacy e la sicurezza online dei suoi utenti. Una su tutte Threat Protection Pro, funzione proprietaria realizzata per bloccare i malware, eliminare la pubblicità invasiva dei siti web e impedire il tracciamento dei dati.

Tornando all'offerta iniziale, confermiamo che oltre allo sconto fino al 72% è possibile beneficiare di un coupon con cui riscattare sei mesi extra di servizio in regalo.