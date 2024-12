NordVPN, è ancora Cyber Monday: 74% di sconto sui piani di 2 anni

Un po’ a sorpresa, NordVPN ha scelto di rinnovare l’offerta del Cyber Monday anche per questi primi giorni del mese di dicembre. Riepiloghiamo quindi cosa prevede la promozione in corso: 74% di sconto su tutti i piani della durata di due anni, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese, più 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

La velocità di connessione super-veloce è uno dei fiori all’occhiello della VPN di NordVPN, a cui si aggiunge la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro e l’assicurazione Cyber, rispettivamente nei piani Plus e Ultimate, per una privacy e sicurezza online di gran lunga superiori rispetto alla concorrenza.

Il Cyber Monday di NordVPN continua

Se si ha bisogno soltanto del servizio VPN per navigare in anonimato e sbloccare la visione dei contenuti di proprio interesse ovunque ci si trovi, è più che sufficiente il piano Base. Con la promozione del Cyber Monday è attivabile sul sito di NordVPN al prezzo scontato di 2,99 euro al mese per 24 mesi.

Per chi cerca invece anche una privacy e sicurezza maggiori, il piano di riferimento è NordVPN Plus, disponibile a 3,89 euro al mese. Merito dell’integrazione di Threat Protection Pro, una funzionalità proprietaria che permette di rilevare la presenza di eventuali malware, bloccare il tracciamento dei dati quando si è connessi alla rete ed eliminare gli annunci pubblicitari invasivi.

Infine, volendo ottenere una copertura di 5.000 euro sia contro le truffe informatiche che le frodi online, NordVPN propone il piano Ultimate a 6,39 euro al mese con l’assicurazione Cyber inclusa. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato.