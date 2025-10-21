NordVPN è in sconto del 74% con la promozione del Black Friday

L'offerta riguarda i piani Base, Plus e Ultimate della durata di due anni e prevede tre mesi extra di servizio in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 21 ott 2025
NordVPN è in sconto del 74% con la promozione del Black Friday

Da NordVPN è già tempo di Black Friday. Il noto fornitore VPN, punto di riferimento nel settore a livello internazionale, ha lanciato la sua offerta dedicata al periodo in cui si registrano i prezzi più convenienti di tutto l’anno: i piani Base, Plus e Ultimate della durata di due anni beneficiano di uno sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese.

Al momento NordVPN è da considerarsi uno dei migliori servizi di rete privata virtuale disponibili: da una parte, infatti, offre una velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza, dall’altra consente ai suoi utenti di usufruire di funzionalità avanzate per la loro sicurezza e privacy online come Threat Protection.

Vai all’offerta di NordVPN

nordvpn offerta black friday sconto 74 per cento

L’offerta del Black Friday di NordVPN

La promozione del Black Friday appena lanciata permette agli utenti che stavano già valutando la sottoscrizione della VPN di NordVPN di beneficiare di uno sconto del 74%, il più alto di tutto l’anno. Di conseguenza, quindi, i prezzi attuali sono quelli più convenienti del 2025, a partire dal piano Base, ora disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese e senza alcuna rinuncia sul fronte del servizio di rete privata virtuale rispetto ai piani Plus e Ultimate.

A proposito del piano Plus, quest’ultimo si distingue dal piano Base per la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, strumento in grado di bloccare la pubblicità dei siti web, il tracciamento dei dati degli utenti da parte delle aziende e i malware eventualmente presenti nei file scaricati dalla rete Internet. L’account Plus è in offerta a 3,89 euro al mese.

Per quanto riguarda infine il piano Ultimate, sottolineiamo l’integrazione di uno spazio cloud crittografato da 1 TB e una copertura fino a 5.000 euro contro le truffe informatiche ed eventuali furti di identità online: è in offerta a 6,39 euro al mese.

L’attuale offerta del Black Friday terminerà il 10 dicembre 2025 e include tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Vai all’offerta di NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Da NordVPN c'è l'offerta Black Friday: 74% di sconto e 3 mesi gratis
Offerte

Da NordVPN c'è l'offerta Black Friday: 74% di sconto e 3 mesi gratis
PrivadoVPN, che offerta: sconto del 90% e prezzo stracciato a 1,11€ al mese
Offerte

PrivadoVPN, che offerta: sconto del 90% e prezzo stracciato a 1,11€ al mese
Connessioni sicure e meeting senza rischi: viaggia con ExpressVPN
Offerte

Connessioni sicure e meeting senza rischi: viaggia con ExpressVPN
Offerta PrivadoVPN: due anni di VPN illimitata a 1,11 euro al mese
Offerte

Offerta PrivadoVPN: due anni di VPN illimitata a 1,11 euro al mese
Link copiato negli appunti