NordVPN è in sconto del 74% con la promozione del Black Friday

Da NordVPN è già tempo di Black Friday. Il noto fornitore VPN, punto di riferimento nel settore a livello internazionale, ha lanciato la sua offerta dedicata al periodo in cui si registrano i prezzi più convenienti di tutto l’anno: i piani Base, Plus e Ultimate della durata di due anni beneficiano di uno sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese.

Al momento NordVPN è da considerarsi uno dei migliori servizi di rete privata virtuale disponibili: da una parte, infatti, offre una velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza, dall’altra consente ai suoi utenti di usufruire di funzionalità avanzate per la loro sicurezza e privacy online come Threat Protection.

L’offerta del Black Friday di NordVPN

La promozione del Black Friday appena lanciata permette agli utenti che stavano già valutando la sottoscrizione della VPN di NordVPN di beneficiare di uno sconto del 74%, il più alto di tutto l’anno. Di conseguenza, quindi, i prezzi attuali sono quelli più convenienti del 2025, a partire dal piano Base, ora disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese e senza alcuna rinuncia sul fronte del servizio di rete privata virtuale rispetto ai piani Plus e Ultimate.

A proposito del piano Plus, quest’ultimo si distingue dal piano Base per la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, strumento in grado di bloccare la pubblicità dei siti web, il tracciamento dei dati degli utenti da parte delle aziende e i malware eventualmente presenti nei file scaricati dalla rete Internet. L’account Plus è in offerta a 3,89 euro al mese.

Per quanto riguarda infine il piano Ultimate, sottolineiamo l’integrazione di uno spazio cloud crittografato da 1 TB e una copertura fino a 5.000 euro contro le truffe informatiche ed eventuali furti di identità online: è in offerta a 6,39 euro al mese.

L’attuale offerta del Black Friday terminerà il 10 dicembre 2025 e include tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.