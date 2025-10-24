NordVPN è ora disponibile sulle Fire TV Stick di Amazon con Vega OS

NordVPN ha annunciato il lancio della sua nuova app per le Fire TV Stick di Amazon che supportano Vega OS. In questo modo, NordVPN diventa uno dei primi fornitori VPN al mondo ad offrire la piena compatibilità al nuovo sistema operativo scelto da Amazon per Fire TV in sostituzione di Android.

Il passaggio a Vega apporta miglioramenti significativi in termini di prestazioni da un lato ed efficienza dall’altro, oltre che di sicurezza, dal momento che le Fire TV Stick di nuova generazione promettono di reprimere le app IPTV non autorizzate. In tutto questo, NordVPN ha lavorato strenuamente per garantire ai suoi utenti la migliore transizione possibile, offrendo il supporto alla più recente tecnologia streaming senza rinunciare alla privacy online.

Per l’occasione l’app è stata riprogettata da zero, con l’intento di offrire una copertura completa dei server VPN e il protocollo proprietario NordLynx, capace di mettere insieme una velocità di connessione straordinaria e una sicurezza di primo livello, per uno streaming senza buffering ed estremamente veloce. Gli altri due principali punti di forza sono la funzionalità di connessione automatica, in modo che gli utenti ricevano una protezione immediata, insieme all’interfaccia semplice e intuitiva, molto simile a quella dell’app per Android TV.

La nuova app di NordVPN pensata appositamente per le FireTV Stick basate su Vega OS introduce poi una funzione di blocco per i siti adulti, al fine di proteggere le famiglie dai contenuti espliciti. I tecnici della nota VPN hanno deciso di integrare la nuova funzionalità in Threat Protection, lo strumento proprietario in grado di bloccare pubblicità, malware e tracciamento dei dati.

Per poter essere sfruttata appieno, la funzionalità VPN necessita dell’aggiornamento del software Amazon. Una volta che sarà disponibile, gli utenti potranno procedere con il download dell’app NordVPN direttamente dall’Amazon App Store.

Ricordiamo infine che in questi giorni sul sito di NordVPN è attiva l’offerta del Black Friday: i piani di due anni sono in sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese, più tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.