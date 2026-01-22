NordVPN fa un regalo ai nuovi clienti: fino al 70% di sconto sui piani di 24 mesi

Con un singolo account NordVPN è inoltre possibile proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea tra smartphone, PC e tablet.
Federico Pisanu
Pubblicato il 22 gen 2026
NordVPN fa un regalo ai nuovi clienti: fino al 70% di sconto sui piani di 24 mesi
Freepik

Gli utenti che aspettavano la prima offerta del 2026 da parte di NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN, sono stati accontentati. Al momento sul sito ufficiale è disponibile un’offerta che permette di risparmiare fino al 70% sui piani della durata di due anni, con la possibilità inoltre di proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea con un unico account.

L’offerta in corso sui piani di due anni di NordVPN prevede prezzi a partire da 3,39 euro per il piano Base, quello più economico. La scontistica massima è riservata anche al piano Plus, ora disponibile al prezzo di 4,39 euro al mese, mentre il piano Ultimate, quello più completo, beneficia di uno sconto pari al 67%.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn offerta gennaio 2026

I prezzi scontati dei piani di due anni di NordVPN

Facciamo dunque il riassunto della situazione. In casa NordVPN il mese di gennaio si è aperto con la prima offerta del 2026: 70% di sconto sui piani Base e Plus, con prezzi rispettivamente di 3,39 euro e 4,39 euro al mese per i primi 24 mesi, e il 67% di sconto sul piano Ultimate, ora in promozione a 6,89 euro al mese per i primi due anni.

Le principali differenze tra i piani appena citati sono la protezione anti-malware Threat Protection Pro, disponibile a partire dal piano Plus, e lo spazio di archiviazione cloud da 1 TB, incluso solamente nel piano Ultimate. Tutti i tre piani hanno invece in comune il servizio di rete privata virtuale, tra i più veloci di tutto il panorama VPN.

Detto questo, sottolineiamo come la promozione in corso sul sito ufficiale di NordVPN è valida per un periodo di tempo limitato, di conseguenza lo sconto del 70% sui piani della durata di due anni non sarà valido ancora a lungo. Infine, su tutti i piani è possibile beneficiare della garanzia di rimborso di 30 giorni.

Pagina offerta NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

PrivadoVPN in offerta: una delle migliori VPN costa solo 1,11€/mese
Offerte

PrivadoVPN in offerta: una delle migliori VPN costa solo 1,11€/mese
TotalAV ti dà sicurezza completa con VPN, antivirus e adblock a soli 19€
Offerte

TotalAV ti dà sicurezza completa con VPN, antivirus e adblock a soli 19€
Private Internet Access: ultimi giorni per il maxi sconto dell'83%
Offerte

Private Internet Access: ultimi giorni per il maxi sconto dell'83%
NordVPN, nuova offerta di inizio 2026: 70% di sconto sui piani Base e Plus
Offerte

NordVPN, nuova offerta di inizio 2026: 70% di sconto sui piani Base e Plus
Link copiato negli appunti