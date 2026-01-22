NordVPN fa un regalo ai nuovi clienti: fino al 70% di sconto sui piani di 24 mesi

Gli utenti che aspettavano la prima offerta del 2026 da parte di NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN, sono stati accontentati. Al momento sul sito ufficiale è disponibile un’offerta che permette di risparmiare fino al 70% sui piani della durata di due anni, con la possibilità inoltre di proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea con un unico account.

L’offerta in corso sui piani di due anni di NordVPN prevede prezzi a partire da 3,39 euro per il piano Base, quello più economico. La scontistica massima è riservata anche al piano Plus, ora disponibile al prezzo di 4,39 euro al mese, mentre il piano Ultimate, quello più completo, beneficia di uno sconto pari al 67%.

I prezzi scontati dei piani di due anni di NordVPN

Facciamo dunque il riassunto della situazione. In casa NordVPN il mese di gennaio si è aperto con la prima offerta del 2026: 70% di sconto sui piani Base e Plus, con prezzi rispettivamente di 3,39 euro e 4,39 euro al mese per i primi 24 mesi, e il 67% di sconto sul piano Ultimate, ora in promozione a 6,89 euro al mese per i primi due anni.

Le principali differenze tra i piani appena citati sono la protezione anti-malware Threat Protection Pro, disponibile a partire dal piano Plus, e lo spazio di archiviazione cloud da 1 TB, incluso solamente nel piano Ultimate. Tutti i tre piani hanno invece in comune il servizio di rete privata virtuale, tra i più veloci di tutto il panorama VPN.

Detto questo, sottolineiamo come la promozione in corso sul sito ufficiale di NordVPN è valida per un periodo di tempo limitato, di conseguenza lo sconto del 70% sui piani della durata di due anni non sarà valido ancora a lungo. Infine, su tutti i piani è possibile beneficiare della garanzia di rimborso di 30 giorni.