NordVPN lancia l'offerta di Natale: 74% di sconto e 3 mesi extra in regalo

Il piano Base è in promozione a 2,99 euro al mese, per una spesa complessiva di 80,73 euro per i primi 27 mesi.
Federico Pisanu
Pubblicato il 10 dic 2025
NordVPN lancia l'offerta di Natale: 74% di sconto e 3 mesi extra in regalo
NordVPN

NordVPN ha rinnovato la sua offerta sui piani della durata di due anni con la nuova promo di Natale: gli utenti che scelgono di sottoscrivere uno dei suoi piani VPN beneficeranno di uno sconto del 74%, oltre che a tre mesi extra in regalo.

La promozione di Natale in casa NordVPN consente, dunque, di ottenere i prezzi più bassi di tutto il 2025, per quello che potremmo definire come un perfetto déjà-vu del Black Friday:

  • 2,99 euro al mese per due anni + 3 mesi extra in regalo per il piano Base
  • 3,89 euro al mese per due anni + 3 mesi extra in regalo per il piano Plus
  • 6,39 euro al mese per due anni + 3 mesi extra in regalo per il piano Ultimate

Tutti i tre piani della durata di 24 mesi prevedono inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio di rete privata virtuale non dovesse soddisfare le aspettative iniziali.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn offerta natale

Che cosa includono i tre piani di NordVPN

Per orientarvi al meglio nella scelta, riepiloghiamo in breve quali sono le funzionalità incluse in ciascuno dei tre piani di NordVPN.

Il piano Base, quello più economico, comprende lo stesso servizio VPN presente negli altri due piani. Di fatto, risulta la scelta ideale per gli utenti che hanno bisogno esclusivamente della VPN per navigare in privato e per sbloccare la visione dei propri contenuti streaming preferiti.

Con NordVPN Plus si ottengono funzionalità extra come Threat Protection Pro e un password manager affidabile. Threat Protection Pro, strumento proprietario anti-malware, è uno dei fiori all’occhiello di NordVPN, grazie al quale si acquisisce una protezione online ancora superiore.

Infine, il piano Ultimate include tutte le funzioni dei piani Base e Plus aggiungendo uno spazio di archiviazione cloud crittografato da 1 TB e una copertura assicurativa fino a 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti d’identità online.

Pagina offerta NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

PrivadoVPN lancia una super promo: 27 mesi di VPN illimitata a 1,11€/mese
Offerte

PrivadoVPN lancia una super promo: 27 mesi di VPN illimitata a 1,11€/mese
Perché Tailscale ha deciso di sbloccare e-reader Kindle per installarci la sua VPN
Business

Perché Tailscale ha deciso di sbloccare e-reader Kindle per installarci la sua VPN
Nuova VPN a dicembre 2025: ora bastano 1,59 €/mese per navigare in sicurezza
Offerte

Nuova VPN a dicembre 2025: ora bastano 1,59 €/mese per navigare in sicurezza
Private Internet Access, non solo una VPN: 85% di sconto sul piano di tre anni
Offerte

Private Internet Access, non solo una VPN: 85% di sconto sul piano di tre anni
Link copiato negli appunti