NordVPN, l'offerta di Natale che ingolosisce: 74% di sconto su tutti i piani

Promozione NordVPN in occasione delle festività natalizie: proteggi fino a 10 dispositivi a partire da 2,99 euro al mese.
Eleonora Busi
Pubblicato il 18 dic 2025
È Natale in casa NordVPN: per un periodo limitato, potrai approfittare di un importante sconto esclusivo del 74%, con 3 mesi extra inclusi. I prezzi per piano partono, così, da soli 2,99 euro al mese.

Approfitta oggi dell’offerta NordVPN

Tutti i vantaggi inclusi in NordVPN

Senza una VPN affidabile, le informazioni personali rischiano di essere facilmente intercettate da terzi. NordVPN interviene criptando la connessione internet e nascondendo indirizzo IP e posizione, offrendo una navigazione privata e una sicurezza avanzata anche quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche.

L’attivazione è semplice: basta acquistare il piano, scaricare l’app e connettersi a un server VPN. La configurazione è immediata grazie a un algoritmo basato sull’AI che seleziona automaticamente il server migliore. A garantire la protezione dei dati c’è crittografia A-256 di nuova generazione, affiancata dalla rigida politica di no-log.

NordVPN integra strumenti avanzati per la sicurezza digitale. Con Dark Web Monitor attivo, il sistema scansiona automaticamente il dark web alla ricerca di credenziali trapelate e invia notifiche in caso di rischio. Inoltre, Threat Protection Pro funziona come anti-malware integrato e blocco minacce, fermando download pericolosi, siti di phishing, pubblicità invasive e tracker anche quando la VPN è disattivata.

Risparmia il 74% sui piani NordVPN

La rete NordVPN conta migliaia di server ultraveloci distribuiti in tutto il mondo, con 177 location e oltre 8.800 server VPN disponibili, supportati da velocità sorprendenti e banda illimitata. Con un unico account è possibile proteggere fino a dieci dispositivi contemporaneamente, su tutti i principali sistemi operativi e browser. Installando NordVPN anche sul router, si estende la protezione all’intera rete domestica.

L’offerta di Natale include piani di 2 anni con sconti del 74% e 3 mesi extra: Base a 2,99 euro al mese; Plus a 3,89 euro al mese; Ultimate a 6,39 euro al mese. Tutti i piani sono coperti da una garanzia di rimborso di 30 giorni. È il momento giusto: approfitta oggi dell’offerta NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

