NordVPN, nuova offerta di inizio 2026: 70% di sconto sui piani Base e Plus

In questo inizio 2026 NordVPN ha pubblicato una nuova offerta sui piani della durata di due anni, concedendo uno sconto del 70% sui piani Base e Plus, con prezzi rispettivamente pari a 3,39 euro e 4,39 euro al mese. Confermata inoltre la garanzia di rimborso di 30 giorni, grazie alla quale tutti possono richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

A proposito di conferme, anche nel 2026 quella di NordVPN rimane una delle VPN migliori in assoluto nel mercato. Tra i suoi vantaggi si annoverano la velocità di connessione superiore alla media, la funzionalità proprietaria anti-malware e la natura di VPN no-log, grazie alla quale i dati degli utenti rimangono sconosciuti a chiunque, anche agli stessi dipendenti del servizio.

La prima offerta del 2026 di NordVPN

Riepiloghiamo quindi quella che è a tutti gli effetti la prima offerta del 2026 di NordVPN: 70% di sconto sui piani Base e Plus, a cui si aggiunge il 67% di sconto sul piano Ultimate, quello più completo. In più vi è la garanzia di rimborso di 30 giorni, nell’eventualità che il servizio non dovesse essere di proprio gradimento.

Nell’ambito della nuova offerta, i prezzi dei piani di due anni di NordVPN cambiano così:

Base: 3,39 euro al mese per 24 mesi , per un totale di 81,36 euro invece di 278,16 euro

, per un totale di 81,36 euro invece di 278,16 euro Plus: 4,39 euro al mese per 24 mesi , per un totale di 105,36 euro invece di 359,76 euro

, per un totale di 105,36 euro invece di 359,76 euro Ultimate: 6,89 euro al mese per 24 mesi, per un totale di 165,36 euro invece di 513,36 euro

Tutti i piani in promo hanno in comune il servizio di rete privata virtuale: una VPN sicura e veloce, in grado di proteggere la propria connessione Internet quando si è fuori casa o in vacanza e di accedere ai propri contenuti preferiti mantenendo un’esperienza al top. Ricordiamo, infine, che l’offerta di NordVPN è valida per un periodo di tempo limitato.