NordVPN, nuova offerta di inizio 2026: 70% di sconto sui piani Base e Plus

Tutti i piani in promozione hanno in comune il servizio di rete privata virtuale: una VPN sicura e veloce.
Federico Pisanu
Pubblicato il 19 gen 2026
NordVPN, nuova offerta di inizio 2026: 70% di sconto sui piani Base e Plus
Freepik

In questo inizio 2026 NordVPN ha pubblicato una nuova offerta sui piani della durata di due anni, concedendo uno sconto del 70% sui piani Base e Plus, con prezzi rispettivamente pari a 3,39 euro e 4,39 euro al mese. Confermata inoltre la garanzia di rimborso di 30 giorni, grazie alla quale tutti possono richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

A proposito di conferme, anche nel 2026 quella di NordVPN rimane una delle VPN migliori in assoluto nel mercato. Tra i suoi vantaggi si annoverano la velocità di connessione superiore alla media, la funzionalità proprietaria anti-malware e la natura di VPN no-log, grazie alla quale i dati degli utenti rimangono sconosciuti a chiunque, anche agli stessi dipendenti del servizio.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn offerta gennaio 2026

La prima offerta del 2026 di NordVPN

Riepiloghiamo quindi quella che è a tutti gli effetti la prima offerta del 2026 di NordVPN: 70% di sconto sui piani Base e Plus, a cui si aggiunge il 67% di sconto sul piano Ultimate, quello più completo. In più vi è la garanzia di rimborso di 30 giorni, nell’eventualità che il servizio non dovesse essere di proprio gradimento.

Nell’ambito della nuova offerta, i prezzi dei piani di due anni di NordVPN cambiano così:

  • Base: 3,39 euro al mese per 24 mesi, per un totale di 81,36 euro invece di 278,16 euro
  • Plus: 4,39 euro al mese per 24 mesi, per un totale di 105,36 euro invece di 359,76 euro
  • Ultimate: 6,89 euro al mese per 24 mesi, per un totale di 165,36 euro invece di 513,36 euro

Tutti i piani in promo hanno in comune il servizio di rete privata virtuale: una VPN sicura e veloce, in grado di proteggere la propria connessione Internet quando si è fuori casa o in vacanza e di accedere ai propri contenuti preferiti mantenendo un’esperienza al top. Ricordiamo, infine, che l’offerta di NordVPN è valida per un periodo di tempo limitato.

Pagina offerta NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

NordVPN scontata: l’offerta ideale per proteggere i tuoi dati a meno di 4€
Offerte

NordVPN scontata: l’offerta ideale per proteggere i tuoi dati a meno di 4€
Privacy digitale senza stress: tutti i vantaggi di ExpressVPN a meno di 5€
Offerte

Privacy digitale senza stress: tutti i vantaggi di ExpressVPN a meno di 5€
In Francia le VPN devono bloccare i siti illegali dello streaming pirata
VPN

In Francia le VPN devono bloccare i siti illegali dello streaming pirata
ExpressVPN, offerta invernale: fino al 79% di sconto sui piani di 2 anni
Offerte

ExpressVPN, offerta invernale: fino al 79% di sconto sui piani di 2 anni
Link copiato negli appunti