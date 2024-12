NordVPN: più sicurezza su Wi-Fi pubblici

I Wi-Fi pubblici sono utili per navigare in Internet gratis quando si è lontano da casa, senza consumare il traffico dati della propria offerta telefonica. Tuttavia, rappresentano una seria minaccia alla sicurezza dei dati personali. Per i cybercriminali è infatti un gioco da ragazzi intercettare le informazioni degli utenti collegati, con tutte le conseguenze del caso.

Al fine di proteggersi dalle minacce esterne, può essere utile usare una VPN. Il servizio di rete privata virtuale fa sì che l’indirizzo IP dell’utente non sia visibile, mostrando soltanto quello della VPN. Grazie a questo accorgimento, un hacker non è in grado di risalire al dispositivo della potenziale vittima, rendendo di fatto impossibile qualsiasi possibilità di attacco.

Tra le migliori VPN disponibili segnaliamo NordVPN, in questi giorni in offerta a partire da 2,99 euro al mese grazie al 74% di sconto su tutti i piani della durata di due anni. La promozione in corso include anche tre giorni extra di servizio e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche in sicurezza con NordVPN

La VPN di NordVPN consente di offuscare l’indirizzo IP reale dei suoi utenti, offrendo così una protezione intelligente da eventuali attacchi informatici di malintenzionati quando si è connessi alle reti Wi-Fi pubbliche presenti ad esempio in aeroporto, hotel e ristoranti.

Inoltre offre la crittografia di tutti i dati che vengono inviati. Nel caso specifico impiega la crittografia AES-256, lo standard più elevato oggi disponibile, lo stesso utilizzato dalle agenzie governative e dalle organizzazioni militari per la difesa dei loro dati.

Al momento NordVPN continua a proporre i prezzi più bassi dell’anno, rinnovando anche questa settimana l’offerta del Cyber Monday: 74% di sconto su tutti i piani della durata di due anni, più 3 mesi aggiuntivi gratuiti e una garanzia della durata di 30 giorni.