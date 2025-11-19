NordVPN riscrive la settimana del Black Friday: 74% di sconto su tutti i piani di 2 anni

NordVPN, punto di riferimento a livello internazionale nel settore VPN, sta promuovendo un’offerta pronta a riscrivere la settimana del Black Friday: tutti i piani della durata di due anni sono in sconto del 74%, per quella che è la migliore offerta di tutto il 2025. Di conseguenza, quindi, gli utenti possono beneficiare dei prezzi più bassi dell’anno.

A proposito di prezzi, ecco una panoramica completa dell’offerta del Black Friday sui piani della durata di 24 mesi di NordVPN:

2,99 euro al mese per due anni + 3 mesi extra (piano Base )

per due anni + 3 mesi extra (piano ) 3,89 euro al mese per due anni + 3 mesi extra (piano Plus )

per due anni + 3 mesi extra (piano ) 6,39 euro al mese per due anni + 3 mesi extra (piano Ultimate)

Tutti i piani beneficiano inoltre di una garanzia di rimborso di 30 giorni, a partire dalla data di acquisto. Dunque, qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni.

Le principali differenze tra i piani Base, Plus e Ultimate

Il piano Base di NordVPN propone il medesimo servizio di rete privata virtuale incluso nei piani Plus e Ultimate, rappresentando dunque la soluzione ideale per quanti sono alla ricerca di una VPN premium esclusivamente per navigare in anonimato ed eludere le restrizioni geografiche sui contenuti streaming quando ci si trova in vacanza o in viaggio all’estero.

Con il piano Plus la navigazione anonima è più sicura grazie all’integrazione di Threat Protection Pro, strumento proprietario anti-malware che aiuta gli utenti a bloccare le minacce informatiche più pericolose, gli annunci pubblicitari sui siti web e il tracciamento dei dati ad opera di aziende di terze parti.

C’è infine il piano Ultimate, che garantisce in aggiunta rispetto al piano Plus uno spazio di archiviazione cloud crittografato da 1 TB e una copertura assicurativa fino a 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti di identità online.