NordVPN svela l'offerta Black Friday: 74% di sconto su tutti i piani di 2 anni

Quest’anno NordVPN ha scelto di giocare d’anticipo, proponendo l’offerta Black Friday fin dagli ultimi giorni di ottobre. La promozione prevede il 74% di sconto su tutti i piani della durata di due anni, con i prezzi che partono da 2,99 euro al mese. Mai nel 2025 i piani Base, Plus e Ultimate erano stati così convenienti.

Insomma, è quel periodo dell’anno. Per chi aspettava l’offerta delle offerte per la sottoscrizione di una VPN affidabile e di qualità, quel giorno è arrivato. Al di là della promo in corso, NordVPN riveste un ruolo di primo piano in tutto il settore, ponendosi come punto di riferimento si per chi necessità di una VPN per lo streaming sia per chi desidera un servizio di rete privata virtuale per lavorare in sicurezza.

Il Black Friday di NordVPN è qui

Il piano più economico è l’account Base, disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese per due anni. Include il servizio di rete privata virtuale di NordVPN, il medesimo che trovate anche nei piani Plus e Ultimate, più la versione “lite” di Threat Protection, funzionalità proprietaria fiore all’occhiello del noto fornitore VPN.

Nella sua forma completa, disponibile nei piani Plus e Ultimate, in vendita rispettivamente a 3,89 euro e 6,39 euro al mese, offre il blocco del tracciamento dei dati, della pubblicità aggressiva presente nei siti web, e degli eventuali malware nei file scaricati da siti Internet poco affidabili.

L’offerta Black Friday di NordVPN, oltre a proporre il 74% di sconto su tutti i piani della durata di 24 mesi, include anche tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni (a partire dalla data di acquisto). La data ultima per attivare il servizio di rete privata virtuale a partire da 2,99 euro al mese è fissata al 10 dicembre 2025.