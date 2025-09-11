NordVPN: una delle VPN più veloci al mondo beneficia di uno sconto del 73%

Si tratta di una delle offerte più interessanti di tutto il 2025 proposta da NordVPN, punto di riferimento del settore.
Federico Pisanu
Pubblicato il 11 set 2025
Per quanti stanno valutando l’adozione di una VPN dopo il rientro dalle vacanze, tra le offerte più interessanti segnaliamo quella di NordVPN, punto di riferimento dell’intero settore. Il noto fornitore propone uno sconto del 73% su tutti i piani della durata di due anni, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese.

Tra i principali punti di forza di NordVPN si annoverano la velocità di connessione, tanto da essere ritenuta una delle VPN più veloci al mondo, la protezione fino a dieci dispositivi in contemporanea con un singolo account e strumenti proprietari in grado di evitare malware, truffe informatiche e tentativi di phishing.

NordVPN disponibile a partire da 3,09 euro al mese

I piani che NordVPN rende disponibili sono tre: Base, Plus e Ultimate. Il più economico è il piano Base, ora in offerta a 3,09 euro al mese per i primi 24 mesi, che include il medesimo servizio di VPN sicura e veloce proposto negli altri due piani, la scelta ideale quindi per quanti hanno la necessità soltanto di utilizzare il servizio di rete privata virtuale.

Con il piano Plus, disponibile in promo a 3,99 euro al mese per i primi due anni, si va ad aggiungere un solido password manager, il monitoraggio sulle violazioni dei dati e lo strumento proprietario Threat Protection Pro, vero fiore all’occhiello di NordVPN, in grado di bloccare la pubblicità invasiva dei siti web, il tracciamento dei dati e, al tempo stesso, offrire una protezione anti-malware e di navigazione.

C’è infine il piano Ultimate, in offerta a 6,49 euro al mese per due anni. Oltre a tutte le funzionalità del piano Plus, aggiunge uno spazio di archiviazione cloud da 1TB e l’assicurazione Cyber, con quest’ultima che garantisce una copertura massima di 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti di identità.

L’attuale promozione di NordVPN, che prevede uno sconto del 73% su tutti i piani della durata di due anni, terminerà il prossimo mese di ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

