Novakid, la scuola di inglese online per bambini (lezione di prova)

Non sono soltanto gli adulti o gli adolescenti a dover imparare l’inglese. Negli ultimi anni un numero crescente di famiglie sceglie di far imparare la lingua inglese anche ai propri figli più piccoli, in modo da offrire loro una formazione da subito completa, grazie alla quale riusciranno a togliersi delle belle soddisfazioni in futuro.

Uno dei punti di riferimento in Italia e nel resto d’Europa è Novakid, la scuola di inglese online per bambini con insegnanti certificati e madrelingua. La prima lezione di prova è gratuita.

Come funziona Novakid

La piattaforma Novakid offre corsi di inglese online per bambini. Il servizio si avvale di insegnanti madrelingua che hanno ottenuto la Certificazione Internazionale di Insegnante della lingua inglese, grazie ai quali per i più piccoli imparare l’inglese diventa semplice, veloce e divertente.

Novakid consente di apprendere la conoscenza della lingua inglese da zero, grazie all’elaborazione di piani ad hoc in base all’età e a quelle che sono le caratteristiche individuali di ciascun studente. Ogni lezione si svolge in videochiamata da remoto, dando così ai genitori e ai loro figli la possibilità di seguire il corso comodamente da casa, con un notevole risparmio di tempo e col vantaggio di diminuire il rischio di ammalarsi.

Una volta che ci si iscrive alla piattaforma, si ottiene l’accesso completo al proprio account. Non c’è bisogno di installare software aggiuntivi, né tantomeno di acquistare quaderni o libri di testo. Tutte le lezioni e le slides usate vengono archiviate nell’account dei genitori, in modo che i bambini possano ripetere gli esercizi quando lo desiderano.

Riscatta la lezione di prova gratuita offerta da Novakid e scegli se proseguire o meno con le lezioni d’inglese pensate per bambini di età compresa tra 4 e 12 anni.