Novembre significa Black Friday e con NordVPN è già iniziato: scopri l'offerta

Novembre è il mese del Black Friday, la settimana di sconti più attesa dell’anno. NordVPN non si fa trovare impreparato e anche quest’anno propone una nuova offerta dedicata a tutti i nuovi clienti, ancora più vantaggiosa: fino al 71% di sconto e 3 mesi extra, a partire da 3,59 euro al mese.

Tutto ciò che NordVPN può offrirti

Quella proposta da NordVPN è una vera e propria opportunità: questo perché una VPN è fondamentale per proteggere i propri dati personali quando si naviga in rete, oppure ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche, che sono tra le più a rischio. Lo scopo principale di NordVPN è proprio quello di criptare con crittografia A-256 avanzata la tua connessione e nascondere la tua posizione in qualsiasi momento.

Anche gli amanti dello streaming potranno trarne vantaggio. NordVPN mettere a disposizione una rete di oltre 6.400 server distribuiti in 111 Paesi, che puoi utilizzare per guardare ad esempio contenuti bloccati geograficamente. Uno dei miti da sfatare sulle VPN riguarda la velocità di connessione: non è vero che navigherai più lentamente, anzi, perché NordVPN offre larghezza di banda illimitata e velocità elevata.

NordVPN non è soltanto una VPN, ma include anche la funzionalità Threat Protection che – analizzando i download – è in grado di bloccare malware, nascondere pubblicità invasive e impedire ai tracker di raccogliere informazioni su di te. Basta un solo account per proteggere fino a 10 dispositivi. Inoltre, anche la configurazione è semplice: con pochi clic sei già pronto a navigare.

Questo Black Friday, NordVPN offre fino al 71% di sconto e 3 mesi extra inclusi. Il prezzo del piano biennale crolla, così, a soli 3,59 euro al mese. La promozione è inoltre coperta da una garanzia di rimborso di 30 giorni, per permetterti di provare NordVPN senza rischi.