Nuova dashboard di gestione per l'hosting WooCommerce di Serverplan: controllo totale

L’errore più comune è quello di pensare di non essere in grado di aprire e gestire un negozio online per mancanza di risorse e conoscenze tecniche. Nulla di più sbagliato.

Dimentica i preventivi esorbitanti delle web agency locali, che per costruire un nuovo sito possono arrivare a richiedere cifre assurde. Non ti preoccupare nemmeno se non conosci termini come HTML, PHP, WordPress e altri: non ne hai bisogno, molto semplicemente.

Online esistono infatti diverse soluzioni che consentono di aprire un e-commerce nel giro di pochi minuti, offrendo il massimo supporto riguardo alla sua gestione. Tra i servizi migliori segnaliamo i piani hosting WooCommerce di Serverplan, che presenta una nuova dashboard di gestione per un controllo totale della propria nuova attività sul web.

Gestione totale di un negozio online con i piani hosting WooCommerce di Serverplan

Il segreto delle soluzioni hosting di Serverplan per chi vuole aprire un nuovo negozio online o potenziare quello esistente si chiama WooCommerce. Se non ne hai mai sentito parlare fino ad oggi, devi sapere che WooCommerce è un plugin di WordPress, grazie al quale è possibile creare un e-commerce nello spazio di pochi minuti.

Un piano hosting WooCommerce offre funzionalità indispensabili per qualsiasi negozio online, per esempio certificati SSL, backup giornalieri e caselle email. Tutti elementi che rendono più semplice il processo di vendita e migliorano l’esperienza di acquisto dei vecchi e nuovi clienti.

Entrando più nello specifico, ecco una breve panoramica degli aspetti che si possono gestire con WooCommerce:

Impostazione pagina : da questa scheda è possibile gestire le quattro pagine più importanti di qualunque e-commerce, vale a dire la pagina negozio dove vengono mostrati i prodotti (Shop), la pagina del carrello dove i clienti aggiungono i loro prodotti desiderati e iniziano il checkout (Carrello), la pagina di checkout dove i clienti effettuano il pagamento dell’ordine (Cassa) e la pagina in cui i clienti registrati possono gestire i dettagli del proprio account e visualizzare gli ordini precedenti (Il mio account).

: da questa scheda è possibile gestire le quattro pagine più importanti di qualunque e-commerce, vale a dire la pagina negozio dove vengono mostrati i prodotti (Shop), la pagina del carrello dove i clienti aggiungono i loro prodotti desiderati e iniziano il checkout (Carrello), la pagina di checkout dove i clienti effettuano il pagamento dell’ordine (Cassa) e la pagina in cui i clienti registrati possono gestire i dettagli del proprio account e visualizzare gli ordini precedenti (Il mio account). Posizione negozio : la sezione che permette di configurare il luogo dove si trova il proprio negozio online, il tipo di valuta e le eventuali imposte.

: la sezione che permette di configurare il luogo dove si trova il proprio negozio online, il tipo di valuta e le eventuali imposte. Spedizioni : in questa pagina i proprietari dell’e-commerce hanno l’opportunità di specificare l’unità di misura e quella di peso, dati fondamentali per le spedizioni.

: in questa pagina i proprietari dell’e-commerce hanno l’opportunità di specificare l’unità di misura e quella di peso, dati fondamentali per le spedizioni. Pagamenti: l’ultimo passaggio consente di gestire le tipologie di pagamento disponibili. WooCommerce offre fino a sei modalità di pagamento: PayPal, Stirpe, PayPal Standard, Pagamenti con assegno, Pagamento con bonifico bancario e Pagamento alla consegna.

Prezzi piani hosting WooCommerce di Serverplan

Serverplan propone due piani hosting WooCommerce per la creazione di un negozio online o il potenziamento di e-commerce già esistente: Startup WooCommerce ed Enterprise Plus WooCommerce.

Startup WooCommerce costa 76 euro l’anno e offre 1 dominio gratis per sempre, 20 GB di spazio SSD NVMe, 50 account email, traffico illimitato, il certificato SSL Let’s Encrypt, la soluzione Bitninja per la sicurezza, più WooCommerce preinstallato in italiano. Si tratta della scelta ideale per la creazione di un nuovo e-commerce.

Se si è invece alla ricerca delle massime prestazioni, Serverplan offre il piano Enterpriste Plus WooCommerce al prezzo di 230 euro l’anno. Rispetto al piano Startup offre 200 GB di spazio SSD NVMe, 100 account email, gli aggiornamenti di plugin e temi più la creazione di un backup con 1 click, maggiori risorse per prestazioni migliori e il sistema PHP Superveloce che contribuisce a velocizzare il caricamento delle pagine per un migliore tasso di conversione (e di conseguenza più guadagni).

Collegati alla pagina dei piani hosting WooCommerce di Serverplan per maggiori dettagli.