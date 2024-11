Nuovo aggiornamento Pixel aiuta a rilevare truffe in tempo reale

Google sta agendo con decisione per contrastare il diffondere di truffe e messaggi scam.

Le ultime iniziative in tal senso si concentra sugli smartphone prodotti dall’azienda di Mountain View, ovvero i Pixel. Nello specifico parliamo di due nuove funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale che dovrebbero aumentare in modo considerevole la sicurezza per i possessori di tali dispositivi.

Una di esse riguarda il rilevamento di eventuali chiamate spam in tempo reale, con la segnalazione che avviene appena l’AI percepisce qualche segnale sospetto. La funzione, chiamata Scam Detection, ha come obiettivo quello di identificare alcuni schemi ricorrenti adottati dai cybercriminali durante le truffe.

In caso di una chiamata con elementi potenzialmente riconducibili a una truffa, il Pixel emette un segnale acustico accompagnato da un feedback tattile e un avviso su display.

Google ha tenuto a precisare come questa funzione sia del tutto sicura lato privacy, con l’elaborazione dati che avviene in locale sul telefono con nessuna informazione viene inviata ai server della compagnia.

Due nuove misure di Google per rendere i Pixel degli smartphone più sicuri

Scam Detection è disattivato come impostazione predefinita e, una volta attivato manualmente, può essere impostato per agire solo su determinati tipi di chiamata.

Allo stato attuale la funzione è limitata al territorio statunitense e alla lingua inglese, essendo proposta come beta pubblica. Se tutto procede come previsto, presto anche i Pixel del vecchio continente potranno accedere a questo strumento così interessante.

L’altra funzionalità introdotta da Google riguarda il rilevamento delle minacce in tempo reale di Google Play Protect. Attraverso essa, è possibile monitorare il modo in cui le app utilizzano le autorizzazioni più delicate del dispositivo in uso.

Anche in questo caso, comportamenti anomali fanno scattare la segnalazione all’utente attraverso notifica immediata. Questa implementazione, così come avviene con Scam Detection, è riservata a Pixel 6 e a tutti i modelli successivi.

Negli scorsi giorni è trapelata l’intenzione di Google rispetto all’ormai prossima integrazione sui Pixel di una nuova funzione per preservare la batteria dei dispositivi.