Nuovo POS: XPay Pro di Nexi è in super offerta fino al 1° maggio

Se hai aperto da poco un’attività o intendi sostituire il tuo vecchio POS, ti segnaliamo l’offerta in corso per il piano XPay Pro di Nexi. Fino al 1° maggio puoi beneficiare della soluzione pensata per incassare online e ottenere fino al 29% di vendite in più a canone zero, con una commissione merchant più bassa e una riduzione anche del costo a transazione (Boost incluso).

XPay Pro di Nexi si propone come la soluzione avanzata per accettare qualsiasi tipo di pagamento e in qualunque luogo del mondo. In particolare, fa per te se hai la necessità di domiciliare i pagamenti ricorrenti e accettare pagamenti da qualunque nazione del mondo, con in più l’opportunità di personalizzare la pagina di checkout del tuo e-commerce.

Canone azzerato e commissioni ridotte se aderisci a XPay Pro di Nexi entro il 1° maggio

Tra i principali punti di forza del piano XPay Pro per il proprio POS si possono citare nell’ordine:

zero costi di attivazione

nessun costo per la chiusura del contratto

zero commissioni di storno

Incluso nel piano anche il servizio Nexi Boost, che consente ai clienti di un’azienda di effettuare il pagamento tramite un’autenticazione semplificata, e di conseguenza agli imprenditori di massimizzare gli incassi in tutta sicurezza. A questo proposito, segnaliamo anche l’utilizzo da parte di Nexi di un sofisticato sistema anti-frode, che agisce in tempo reale tutti i giorni dell’anno.

Ecco nel dettaglio la promozione in corso sul sito ufficiale di Nexi:

canone a zero anziché 14,90 euro

commissione merchant che passa da 1,25% a 1,10%

costo a transizione ridotto da 0,29 euro a 0,24 euro

La promo su XPay Pro è attivabile su questa pagina del sito nexi.it. Ti confermiamo che resterà valida fino al 1° maggio.