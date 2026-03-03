Nuovo sito web con l'intelligenza artificiale: Aruba SuperSite è in offerta

La creazione e gestione di un sito web sono ora più semplici grazie all’avvento dell’intelligenza artificiale. Una chiara dimostrazione arriva da Aruba SuperSite, la soluzione AI di Aruba che permette di realizzare il proprio progetto online in tempi record.

Oltre alla progettazione di un nuovo sito da zero, l’intelligenza artificiale di Aruba riesce anche a generare testi, creare immagini e definire una precisa strategia SEO per aumentare la visibilità del proprio business. Tutto questo fa sì che i tempi e i costi di sviluppo vengano abbattuti, in modo da poter raggiungere i propri obiettivi in meno tempo e senza faticare.

Aruba SuperSite è in offerta a partire da 17,90 euro più IVA per il primo anno, al rinnovo invece il piano passa a 54 euro + IVA l’anno. Il prezzo si riferisce al piano Easy, che include l’AI integrata per la generazione del sito, cinque caselle e-mail personalizzate, centinaia di temi professionali e un dominio con certificato SSL sempre incluso.

Se la scelta ricade sul piano Easy, ciascun utente ha a disposizione un sitebuilder completo di tutto per aprire un sito web o un blog in totale autonomia e raggiungere i migliori risultati senza alcuna competenza tecnica.

Nell’eventualità invece si voglia aprire un e-commerce anziché un sito web o un blog, Aruba mette a disposizione il piano SuperSite Professional a partire da 19,90 euro più IVA per il primo anno, al rinnovo 109 euro più IVA ogni anno.

SuperSite Professional è la scelta ideale per vendere online, con il supporto di funzioni avanzate e l’assenza di commissioni da parte di Aruba. Tra le altre cose, sono incluse numerose funzioni extra per l’e-commerce, un assistente virtuale AI, la gestione delle prenotazioni, l’intelligenza artificiale per la creazione del nuovo sito e di nuovi contenuti, nonché centinaia di template professionali e un sito multilingua.