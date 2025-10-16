Octopus compie un importante taglio alle tariffe della nuova offerta

Le tariffe della nuova offerta a prezzo fisso Octopus Fissa 12 Mesi saranno valide per chi sottoscrive una nuova fornitura entro il 22/10.
Federico Pisanu
Pubblicato il 16 ott 2025
Octopus compie un importante taglio alle tariffe della nuova offerta

Il fornitore energetico britannico Octopus ha deciso di tagliare i costi di commercializzazione per la luce, che passano dai precedenti 84 euro agli attuali 72 euro, per un risparmio dunque di 12 euro in un anno. Contemporaneamente, ha mantenuto due delle tariffe luce e gas più convenienti del mercato libero italiano.

Ricordiamo che Octopus Fissa 12 Mesi è l’offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus che consente di pagare lo stesso prezzo al kWh e Smc per un anno di fila, indipendentemente da quelle che saranno le inevitabili fluttuazioni del mercato. Si tratta di un vantaggio notevole, soprattutto per chi vuole mettersi al riparo dagli aumenti del prezzo dell’energia e del gas nel corso dei mesi invernali.

Vai all’offerta di Octopus

octopus fissa 12 mesi 22 ottobre

I costi di commercializzazione per la luce si abbassano a 72 euro

La principale novità dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi in scadenza il 22 ottobre è la riduzione dei costi di commercializzazione per la componente energia. Se in precedenza gli utenti pagavano 84 euro all’anno, sottoscrivendo la nuova fornitura potranno risparmiare 12 euro. Il risparmio poi diventa ancora più considerevole se si considerano i costi contenuti sia della luce che del gas, come da tradizione Octopus.

Luce (tariffa monoraria)

  • costo della materia prima luce: 0,1133 euro/kWh (prezzo da intendersi bloccato per 12 mesi consecutivi)
  • costi di commercializzazione per la luce: 72 euro l’anno 84 euro

Gas

  • costo della materia prima gas: 0,39 euro/Smc (prezzo da intendersi bloccato per 12 mesi consecutivi)
  • costi di commercializzazione per il gas: 84 euro l’anno

Octopus Energy ricorda poi che in bolletta sono presenti anche altri costi indipendenti dalla sua volontà, vale a dire le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese legate al trasporto e alla gestione del contatore. Segnaliamo infine la possibilità per gli utenti Octopus di scegliere sempre la tariffa più conveniente attualmente disponibile, anche trascorso il primo anno.

Vai all’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

AI ed esercito USA: un generale ammette di usarla per migliorare il processo decisionale
Attualità

AI ed esercito USA: un generale ammette di usarla per migliorare il processo decisionale
Chat Control rinviato: Telegram ringrazia la Germania e attacca la Francia
Attualità

Chat Control rinviato: Telegram ringrazia la Germania e attacca la Francia
Costruisci il tuo sito con il website builder AI di Hostinger: ora 75% di sconto
Offerte

Costruisci il tuo sito con il website builder AI di Hostinger: ora 75% di sconto
Radio obbligatoria su tutti i veicoli: il Governo cambia il Codice delle Comunicazioni
Attualità

Radio obbligatoria su tutti i veicoli: il Governo cambia il Codice delle Comunicazioni
Link copiato negli appunti