Octopus compie un importante taglio alle tariffe della nuova offerta

Il fornitore energetico britannico Octopus ha deciso di tagliare i costi di commercializzazione per la luce, che passano dai precedenti 84 euro agli attuali 72 euro, per un risparmio dunque di 12 euro in un anno. Contemporaneamente, ha mantenuto due delle tariffe luce e gas più convenienti del mercato libero italiano.

Ricordiamo che Octopus Fissa 12 Mesi è l’offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus che consente di pagare lo stesso prezzo al kWh e Smc per un anno di fila, indipendentemente da quelle che saranno le inevitabili fluttuazioni del mercato. Si tratta di un vantaggio notevole, soprattutto per chi vuole mettersi al riparo dagli aumenti del prezzo dell’energia e del gas nel corso dei mesi invernali.

I costi di commercializzazione per la luce si abbassano a 72 euro

La principale novità dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi in scadenza il 22 ottobre è la riduzione dei costi di commercializzazione per la componente energia. Se in precedenza gli utenti pagavano 84 euro all’anno, sottoscrivendo la nuova fornitura potranno risparmiare 12 euro. Il risparmio poi diventa ancora più considerevole se si considerano i costi contenuti sia della luce che del gas, come da tradizione Octopus.

Luce (tariffa monoraria)

costo della materia prima luce: 0,1133 euro/kWh (prezzo da intendersi bloccato per 12 mesi consecutivi)

(prezzo da intendersi bloccato per 12 mesi consecutivi) costi di commercializzazione per la luce: 72 euro l’anno 84 euro

Gas

costo della materia prima gas: 0,39 euro/Smc (prezzo da intendersi bloccato per 12 mesi consecutivi)

(prezzo da intendersi bloccato per 12 mesi consecutivi) costi di commercializzazione per il gas: 84 euro l’anno

Octopus Energy ricorda poi che in bolletta sono presenti anche altri costi indipendenti dalla sua volontà, vale a dire le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese legate al trasporto e alla gestione del contatore. Segnaliamo infine la possibilità per gli utenti Octopus di scegliere sempre la tariffa più conveniente attualmente disponibile, anche trascorso il primo anno.