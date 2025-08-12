Octopus, conto alla rovescia per approfittare di due tariffe a prezzo fisso super

Mancano meno di 48 ore alla scadenza delle tariffe Octopus legate all’offerta che consente di bloccare il costo della materia prima luce e gas per 12 mesi consecutivi. Sono tariffe notevoli, che pochi altri fornitori del mercato libero in Italia sono in grado di pareggiare, per questo motivo ve ne torniamo a parlare.
Per chi ancora non lo conoscesse, Octopus è il primo fornitore energetico del Regno Unito. Un traguardo prestigioso, tra l’altro ottenuto con tempistiche da record, visto che la sua nascita è piuttosto recente (2016, ndr). Come ci è riusciuto? Applicando fin da subito tariffe concorrenziali e una politica dei costi trasparente. Due elementi che hanno portato l’azienda britannica a diventare un punto di riferimento anche nel nostro Paese.
Le tariffe di inizio agosto dell’offerta a prezzo fisso di Octopus sono in scadenza
La foto qui sopra offre una panoramica completa dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi, ma come amavano dire i latini “repetita iuvant” (le cose ripetute aiutano). Ecco dunque un altro riepilogo, stavolta scritto, delle tariffe di inizio agosto in scadenza.
Luce
- costo della materia prima luce bloccato per 12 mesi consecutivi: 0,1133 euro/kWh (a fine luglio lo stesso valore era 0,1188 euro/kWh)
- costo per i servizi di commercializzazione: 84 euro all’anno (rimasto invariato rispetto alle ultime tariffe)
Gas
- costo della materia prima gas bloccato per 12 mesi consecutivi: 0,4195 euro/Smc (anche questo valore è rimasto invariato rispetto alle tariffe di fine luglio)
- costo per i servizi di commercializazzione: 84 euro all’anno (invariato rispetto alla precedenti tariffe)
Un altro vantaggio significativo nello scegliere la fornitura di Octopus Energy è poter fare affidamento sempre sulle tariffe più basse anche al termine del primo anno, a differenza invece di quanto accade con le offerte a prezzo fisso degli altri fornitori, che nella maggior parte dei casi presentano già delle tariffe prestabilite e spesso meno convenienti rispetto ai primi 12 mesi.