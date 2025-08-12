Octopus, conto alla rovescia per approfittare di due tariffe a prezzo fisso super

Mancano meno di 48 ore alla scadenza delle tariffe Octopus legate all’offerta che consente di bloccare il costo della materia prima luce e gas per 12 mesi consecutivi. Sono tariffe notevoli, che pochi altri fornitori del mercato libero in Italia sono in grado di pareggiare, per questo motivo ve ne torniamo a parlare.

Per chi ancora non lo conoscesse, Octopus è il primo fornitore energetico del Regno Unito. Un traguardo prestigioso, tra l’altro ottenuto con tempistiche da record, visto che la sua nascita è piuttosto recente (2016, ndr). Come ci è riusciuto? Applicando fin da subito tariffe concorrenziali e una politica dei costi trasparente. Due elementi che hanno portato l’azienda britannica a diventare un punto di riferimento anche nel nostro Paese.

Le tariffe di inizio agosto dell’offerta a prezzo fisso di Octopus sono in scadenza

La foto qui sopra offre una panoramica completa dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi, ma come amavano dire i latini “repetita iuvant” (le cose ripetute aiutano). Ecco dunque un altro riepilogo, stavolta scritto, delle tariffe di inizio agosto in scadenza.

Luce

costo della materia prima luce bloccato per 12 mesi consecutivi: 0,1133 euro/kWh (a fine luglio lo stesso valore era 0,1188 euro/kWh)

(a fine luglio lo stesso valore era 0,1188 euro/kWh) costo per i servizi di commercializzazione: 84 euro all’anno (rimasto invariato rispetto alle ultime tariffe)

Gas

costo della materia prima gas bloccato per 12 mesi consecutivi: 0,4195 euro/Smc (anche questo valore è rimasto invariato rispetto alle tariffe di fine luglio)

(anche questo valore è rimasto invariato rispetto alle tariffe di fine luglio) costo per i servizi di commercializazzione: 84 euro all’anno (invariato rispetto alla precedenti tariffe)

Un altro vantaggio significativo nello scegliere la fornitura di Octopus Energy è poter fare affidamento sempre sulle tariffe più basse anche al termine del primo anno, a differenza invece di quanto accade con le offerte a prezzo fisso degli altri fornitori, che nella maggior parte dei casi presentano già delle tariffe prestabilite e spesso meno convenienti rispetto ai primi 12 mesi.