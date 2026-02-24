Octopus contro i rincari: le nuove tariffe luce e gas fino al 3 marzo

Le tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso valide per chi completa una sottoscrizione entro il 3 marzo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 feb 2026
Octopus contro i rincari: le nuove tariffe luce e gas fino al 3 marzo

Il fornitore britannico Octopus Energy conferma la sua lotta al caro bollette con le nuove tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso. Le tariffe in questione sono valide per tutti gli utenti che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 3 marzo 2026.

Vediamo dunque come cambiano le tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12M, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima luce e gas per 12 mesi consecutivi.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1045 euro/kWh: costo della materia prima Luce bloccato per 1 anno
  • 6 euro al mese: costo di commercializzazione (per complessivi 72 euro all’anno)

Gas

  • 0,365 euro/Smc: costo della materia prima Gas bloccato per 1 anno
  • 7 euro al mese: costo di commercializzazione (per complessivi 84 euro all’anno)
Pagina offerta Octopus

octopus fissa 12 mesi fino al 3 marzo

I vantaggi della fornitura luce e gas di Octopus

Le tariffe qui sopra parlano chiaro: quelle di Octopus sono due delle tariffe più convenienti dell’intero mercato libero italiano, per di più con il vantaggio che il costo rimane bloccato per 12 mesi consecutivi, indipendentemente dalle variazioni del mercato a livello globale.

Un altro pro significativo è la possibilità di richiedere la tariffa più bassa tra Fissa e Flex al termine del primo anno, in base a quelle che sono le proprie esigenze. Si tratta di una differenza notevole rispetto a quanto accade con gli altri fornitori, dove al termine del periodo promozionale gli utenti pagano una tariffa nettamente più alta rispetto a quella di ingresso.

Estendendo il confronto tra Octopus e gli altri fornitori del mercato libero alla lettura della bolletta, i clienti Octopus elogiano la semplicità con cui riescono a leggere alla fine del mese la bolletta. Tra le altre cose, sono indicati regolarmente anche i costi indipendenti dal fornitore, vale a dire le imposte, gli oneri di regolazione, gli oneri di sistema e le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore.

Pagina offerta Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Conto corrente online remunerato: BBVA offre un doppio 3%
Offerte

Conto corrente online remunerato: BBVA offre un doppio 3%
Serie A, un weekend al massimo su DAZN con Juve-Como e Atalanta-Napoli
Offerte

Serie A, un weekend al massimo su DAZN con Juve-Como e Atalanta-Napoli
Octopus ha abbassato il costo della luce con le nuove tariffe valide fino al 3 marzo
Offerte

Octopus ha abbassato il costo della luce con le nuove tariffe valide fino al 3 marzo
Apple Music, 3 mesi gratis con un nuovo dispositivo
Offerte

Apple Music, 3 mesi gratis con un nuovo dispositivo
Link copiato negli appunti