Octopus contro i rincari: le nuove tariffe luce e gas fino al 3 marzo

Il fornitore britannico Octopus Energy conferma la sua lotta al caro bollette con le nuove tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso. Le tariffe in questione sono valide per tutti gli utenti che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 3 marzo 2026.

Vediamo dunque come cambiano le tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12M, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima luce e gas per 12 mesi consecutivi.

Luce (tariffa monoraria)

0,1045 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per 1 anno

: costo della materia prima Luce bloccato per 1 anno 6 euro al mese: costo di commercializzazione (per complessivi 72 euro all’anno)

Gas

0,365 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per 1 anno

: costo della materia prima Gas bloccato per 1 anno 7 euro al mese: costo di commercializzazione (per complessivi 84 euro all’anno)

I vantaggi della fornitura luce e gas di Octopus

Le tariffe qui sopra parlano chiaro: quelle di Octopus sono due delle tariffe più convenienti dell’intero mercato libero italiano, per di più con il vantaggio che il costo rimane bloccato per 12 mesi consecutivi, indipendentemente dalle variazioni del mercato a livello globale.

Un altro pro significativo è la possibilità di richiedere la tariffa più bassa tra Fissa e Flex al termine del primo anno, in base a quelle che sono le proprie esigenze. Si tratta di una differenza notevole rispetto a quanto accade con gli altri fornitori, dove al termine del periodo promozionale gli utenti pagano una tariffa nettamente più alta rispetto a quella di ingresso.

Estendendo il confronto tra Octopus e gli altri fornitori del mercato libero alla lettura della bolletta, i clienti Octopus elogiano la semplicità con cui riescono a leggere alla fine del mese la bolletta. Tra le altre cose, sono indicati regolarmente anche i costi indipendenti dal fornitore, vale a dire le imposte, gli oneri di regolazione, gli oneri di sistema e le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore.