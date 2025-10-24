Octopus diminuisce di nuovo il costo di luce e gas: ecco le tariffe valide fino al 5 novembre

Octopus ha presentato le nuove tariffe valide fino al 5 novembre della sua offerta a prezzo fisso. Per gli utenti alla ricerca di un fornitore conveniente, ci sono ottime notizie: la più grande società energetica del Regno Unito ha infatti nuovamente abbassato il costo della materia prima luce e gas, confermandosi come uno dei punti di riferimento anche nel mercato libero italiano.

La nascita di Octopus Energy risale al 2016. Da allora, in meno di dieci anni, è diventata una realtà di assoluto valore anche al di fuori dei confini nazionali, tant’è che oggi vanta una presenza capillare negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda, in Giappone, in Germania, in Francia, in Spagna e nel nostro Paese. I prezzi competitivi, contrariamente a quanto si possa credere, sono soltanto uno dei fattori che hanno contribuito al suo successo, rinforzato anche dalla trasparenza dei costi, dalla possibilità di scegliere sempre la tariffa più bassa e dall’eccellente assistenza clienti.

Luce e gas ai minimi con la nuova offerta a prezzo fisso di Octopus

Parliamo di prezzi. Le tariffe rinnovate di Octopus Fissa 12 Mesi sono più basse rispetto alle precedenti, che già si ponevano come tra le migliori del mercato libero. Di seguito trovate un riepilogo dettagliato.

Luce (monoraria)

0,099 euro/kWh 0,1133 euro/kWh : costo della materia prima energia bloccato per un anno di fila

: costo della materia prima energia bloccato per un anno di fila 72 euro l’anno: costo di commercializzazione della luce

Gas

0,37 euro/Smc 0,39 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per un anno di fila

: costo della materia prima gas bloccato per un anno di fila 84 euro l’anno: costo di commercializzazione del gas

A proposito di trasparenza dei costi, Octopus ricorda che in bolletta sono presenti altre voci di spesa indipendenti dalla sua volonta: l’elenco comprende le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, più le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore.

Per aderire alle nuove tariffe di Octopus, ricordiamo, c’è tempo fino al 5 novembre 2025.