Octopus, è l'ultimo giorno per bloccare il costo della materia prima Luce a 0,099 euro/kWh

Oggi, mercoledì 24 settembre, è il termine ultimo per aderire all’offerta Octopus Fissa 12 Mesi beneficiando di un costo della materia prima Luce pari a 0,099 euro/kWh per un anno consecutivo. Quanti in queste settimane hanno confrontato le tante offerte disponibili nel mercato libero italiano sanno bene che si tratta di uno dei prezzi più bassi di tutto il 2025.

Il merito va a Octopus Energy, che a sorpresa con le ultime tariffe ha di nuovo abbassato il costo della componente energia portandolo a una cifra inferiore a 0,10 euro/kWh. Tutto questo, poi, mantenendo un prezzo concorrenziale anche per il gas e lasciando invariati i costi relativi al servizio di commercializzazione sia della luce che del gas.

Ecco le tariffe in scadenza dell’offerta a prezzo fisso di Octopus

Arrivati dunque all’ultimo giorno, presentiamo di seguito la panoramica completa dell’offerta luce e gas a prezzo bloccato di Octopus Energy. Il costo sia della componente luce che della componente gas non cambierà per 12 mesi consecutivi, indipendentemente da quelle che saranno le oscillazioni del mercato, evento più che probabile se si guarda all’attuale contesto geopolitico.

Luce

0,099 euro/kWh : è il costo della materia prima Luce che resterà uguale per un anno a partire dall’attivazione della fornitura

: è il costo della materia prima Luce che resterà uguale per un anno a partire dall’attivazione della fornitura 84 euro all’anno: è il prezzo da pagare per la commercializzazione del servizio

Gas

0,433 euro/Smc : è il costo della materia prima Gas che resterà uguale per un anno a partire dall’attivazione della fornitura

: è il costo della materia prima Gas che resterà uguale per un anno a partire dall’attivazione della fornitura 84 euro all’anno: è il prezzo da pagare per la commercializzazione del servizio

Per quanto riguarda invece gli altri costi presenti in bolletta, e indipendenti da Octopus Energy, il fornitore britannico chiarisce che sono presenti le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore. Maggiori informazioni al link che segue.