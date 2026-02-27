Octopus: ecco le attuali tariffe luce e gas valide fino al 3 marzo

Tra le offerte più interessanti del mercato libero dell’energia, il fornitore Octopus continua a essere un punto di riferimento assoluto. Le attuali tariffe, tra le più concorrenziali del nostro Paese, sono valide fino al 3 marzo e consentono di bloccare il costo della materia prima per dodici mesi consecutivi. Eccole.

Luce

0,1045 euro/kWh : materia prima Luce (prezzo bloccato per dodici mesi consecutivi)

: materia prima Luce (prezzo bloccato per dodici mesi consecutivi) 6 euro al mese: quota di commercializzazione

Gas

0,365 euro/Smc : materia prima Gas (prezzo bloccato per dodici mesi consecutivi)

: materia prima Gas (prezzo bloccato per dodici mesi consecutivi) 7 euro al mese: quota di commercializzazione

L’offerta non prevede vincoli né penali, di conseguenza si è liberi di scegliere un’altra offerta in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi. Inoltre, al termine del primo anno i clienti Octopus hanno la facoltà di chiedere di nuovo la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, in base a quelle che sono le proprie esigenze e le proprie abitudini dentro casa.

Un ulteriore vantaggio è la semplicità nella lettura della bolletta, dove vengono riportati in modo comprensibile tutti i costi, anche quelli indipendenti dal fornitore (spese per il trasporto e la gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione e imposte). Pochi altri fornitori del mercato libero italiano possono dire lo stesso.

Lo stesso discorso vale per la richiesta di attivazione della fornitura. L’intera procedura avviene online, in modo semplice e veloce; ecco i passaggi da completare:

Cliccare sul bottone “La voglio” posizionato sotto il riquadro dell’offerta Octopus Fissa 12M

Inserire le proprie informazioni come nome, cognome, e-mail numero di cellulare e codice fiscale

Aggiungere i dati richiesti della propria attuale fornitura

Completare il pagamento con uno dei metodi proposti dal form online di Octopus

Continuare a usare normalmente luce e gas, l’attivazione della nuova fornitura non richiederà alcun intervento da parte del proprietario dell’abitazione