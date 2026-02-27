Octopus: ecco le attuali tariffe luce e gas valide fino al 3 marzo

Tra le offerte più interessanti del mercato libero dell’energia, il fornitore Octopus continua a essere un punto di riferimento assoluto. Le attuali tariffe, tra le più concorrenziali del nostro Paese, sono valide fino al 3 marzo e consentono di bloccare il costo della materia prima per dodici mesi consecutivi. Eccole.
Luce
- 0,1045 euro/kWh: materia prima Luce (prezzo bloccato per dodici mesi consecutivi)
- 6 euro al mese: quota di commercializzazione
Gas
- 0,365 euro/Smc: materia prima Gas (prezzo bloccato per dodici mesi consecutivi)
- 7 euro al mese: quota di commercializzazione
L’offerta non prevede vincoli né penali, di conseguenza si è liberi di scegliere un’altra offerta in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi. Inoltre, al termine del primo anno i clienti Octopus hanno la facoltà di chiedere di nuovo la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, in base a quelle che sono le proprie esigenze e le proprie abitudini dentro casa.
Un ulteriore vantaggio è la semplicità nella lettura della bolletta, dove vengono riportati in modo comprensibile tutti i costi, anche quelli indipendenti dal fornitore (spese per il trasporto e la gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione e imposte). Pochi altri fornitori del mercato libero italiano possono dire lo stesso.
Lo stesso discorso vale per la richiesta di attivazione della fornitura. L’intera procedura avviene online, in modo semplice e veloce; ecco i passaggi da completare:
- Cliccare sul bottone “La voglio” posizionato sotto il riquadro dell’offerta Octopus Fissa 12M
- Inserire le proprie informazioni come nome, cognome, e-mail numero di cellulare e codice fiscale
- Aggiungere i dati richiesti della propria attuale fornitura
- Completare il pagamento con uno dei metodi proposti dal form online di Octopus
- Continuare a usare normalmente luce e gas, l’attivazione della nuova fornitura non richiederà alcun intervento da parte del proprietario dell’abitazione