Octopus entra in clima natalizio: ecco le tariffe luce e gas valide fino al 18 dicembre

Il fornitore energetico britannico ha rinnovato le tariffe luce e gas legate alla sua offerta a prezzo fisso.
Federico Pisanu
Pubblicato il 11 dic 2025
È Natale anche in casa Octopus. Il fornitore energetico britannico ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso, che consente di bloccare il costo della materia prima per 12 mesi consecutivi. Anche stavolta, come era prevedibile, sono due tra le tariffe migliori di tutto il mercato libero italiano.

Ecco, dunque, quali sono le nuove tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi, valide per quanti sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 18 dicembre.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,099 euro/kWh (costo della materia prima luce bloccato per un anno consecutivo)
  • 72 euro l’anno (costo di commercializzazione)

Gas

  • 0,35 euro/Smc (costo della materia prima gas bloccato per un anno consecutivo)
  • 84 euro l’anno (costo di commercializzazione)

Al termine poi dei primi dodici mesi i clienti Octopus possono scegliere nuovamente la tariffa più conveniente in base alle proprie esigenze. Riguardo a ciò, ricordiamo che la scelta ricade sulla tariffa Fissa o su quella Flex, che al contrario della prima prevede il costo della materia prima indicizzato, cioè sensibile alle variazioni del mercato.

Sempre a proposito di costi, Octopus ricorda che in bolletta sono presenti anche quelli indipendenti dalla propria volontà, vale a dire le spese legate al trasporto e alla gestione del contatore, le imposte, gli oneri di regolazione e gli oneri di sistema.

Per richiedere una nuova fornitura Octopus è sufficiente collegarsi alla pagina relativa all’offerta che si vuole sottoscrivere, inserire i propri dati personali, quelli dell’attuale fornitura, e scegliere uno tra i metodi di pagamento disponibili.

