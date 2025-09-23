Octopus, le ultime tariffe sono super: restano 24 ore per approfittarne

Dare un taglio netto alla bolletta luce e gas è il desiderio di molte persone, soprattutto alla luce di quanto accaduto nell’ultimo inverno. Tra le scelte più convenienti oggi disponibili nel mercato libero italiano vi è quella che porta a Octopus e alla sua offerta a prezzo fisso, grazie a tariffe concorrenziali e una politica dei costi trasparente.

Fino al 24 settembre è inoltre possibile approfittare di due tra le tariffe più basse del mercato, aderendo all’offerta Octopus Fissa 12 Mesi. Questo perché Octopus ha di nuovo abbassato il costo della materia prima Luce, ora inferiore alla soglia di 0,10 euro/kWh, una rarità in tutto il mercato.

Le tariffe in scadenza dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi

Di seguito trovate una panoramica completa delle tariffe in scadenza associate all’offerta a prezzo fisso di Octopus. Il prezzo che leggete è da intendersi bloccato per un anno, indipendentemente da quello che sarà l’andamento del mercato energetico a livello internazionale nel corso dei prossimi 12 mesi.

Luce

0,099 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per 12 mesi consecutivi

: costo della materia prima Luce bloccato per 12 mesi consecutivi 84 euro all’anno: costo relativo ai cosiddetti servizi di commercializzazione

Gas

0,433 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per 12 mesi consecutivi

: costo della materia prima Gas bloccato per 12 mesi consecutivi 84 euro all’anno: costo relativo ai cosiddetti servizi di commercializzazione

Gli altri costi presenti in bolletta, e indipendenti dal fornitore Octopus, sono i seguenti: le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, e le spese legate sia al trasporto che alla gestione del contatore.

Vi ricordiamo, infine, che le tariffe indicate qui sopra sono valide per tutti coloro che sottoscriveranno l’offerta Octopus Fissa 12 Mesi entro il 24 settembre 2025. Al termine poi del primo anno, i clienti Octopus potranno di nuovo scegliere la tariffa più conveniente in base a quelle che saranno le proprie esigenze, senza dunque essere legati a un prezzo fissato un anno prima, come invece accade con la maggior parte degli altri fornitori.