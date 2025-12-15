Octopus, l'offerta che scade il 18 dicembre è un regalo di Natale anticipato

Per molti associare le tariffe luce e gas a un regalo di Natale può sembrare assurdo, ma è proprio quello che permette di fare Octopus con la sua ultima offerta. Ancora una volta, dunque, il fornitore energetico britannico ha rivisto al ribasso il costo sia della materia prima luce che della materia prima gas, distanziandosi ulteriormente dalla maggior parte dei fornitori italiani protagonisti del mercato libero.

Ecco le tariffe valide per coloro che richiederanno la sottoscrizione di una nuova fornitura Octopus Fissa 12 Mesi entro il 18 dicembre.

Luce (tariffa monoraria)

0,099 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per un anno

: costo della materia prima luce bloccato per un anno 72 euro l’anno: prezzo che si riferisce al costo di commercializzazione

Gas

0,35 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per un anno

: costo della materia prima gas bloccato per un anno 84 euro l’anno: prezzo che si riferisce al costo di commercializzazione

Con l’offerta a prezzo fisso di Octopus ci si assicura inoltre la possibilità di riavere la tariffa più bassa anche al termine del primo anno, mentre la stragrande maggioranza degli altri fornitori impone un costo più alto fin dalla sottoscrizione del contratto.

L’altro vantaggio offerto da Octopus è la trasparenza dei costi presenti in bolletta: ciascun costo indipendente dal fornitore – imposte, spese per la gestione e il trasporto del contatore, oneri di regolazione e oneri di sistema – viene indicato in modo opportuno, così da evitare qualsiasi fraintendimento circa l’importo finale della bolletta stessa.

Infine, vi confermiamo che per la sottoscrizione di una nuova fornitura occorre inserire i propri dati anagrafici, quelli dell’attuale fornitura e scegliere il metodo di pagamento che si preferisce tra quelli messi a disposizione da Octopus.