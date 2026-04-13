Octopus svela le tariffe luce e gas a prezzo fisso valide fino al 15 aprile

Octopus ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso, prorogando la data di scadenza per aderire a Octopus Fissa 12M al 15 aprile. Nell’ambito della nuova proposta, il costo della materia prima Luce è sceso a 0,132 euro/kWh, invece il costo della materia prima Gas è pari a 0,54 euro/Smc.

Invariati invece i costi di commercializzazione: 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas, per un importo complessivo rispettivamente di 72 euro e 84 euro. Ecco una panoramica completa della nuova offerta.

Luce (tariffa monoraria)

0,132 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per i primi 12 mesi

: costo della materia prima Luce bloccato per i primi 12 mesi 6 euro al mese: costo di commercializzazione

Gas

0,54 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per i primi 12 mesi

: costo della materia prima Gas bloccato per i primi 12 mesi 7 euro al mese: costo di commercializzazione

I principali vantaggi di Octopus

Il fornitore energetico britannico Octopus si distingue dalla stragrande maggioranza degli operatori del mercato libero italiano per i suoi prezzi altamente competitivi, con cui è possibile bloccare il costo della materia prima per dodici mesi consecutivi. Si tratta di un aspetto determinante soprattutto nel contesto in cui viviamo, dove il prezzo di luce e gas è fortemente condizionato dall’instabilità internazionale.

L’altro vantaggio di Octopus è dato dalla possibilità di scegliere la tariffa più bassa anche una volta che è terminato il primo anno. Ciascun utente può dunque richiedere al fornitore britannico la tariffa luce e gas più bassa in vigore in quel determinato momento per poter continuare a risparmiare dopo i primi dodici mesi.

Infine, Octopus Energy è uno dei fornitori che più ha investito nell’importanza di essere trasparente con i propri clienti. Ciò lo si percepisce fin dalla bolletta, tra le più semplici non soltanto da leggere ma anche da confrontare con quelle degli altri operatori del mercato libero.