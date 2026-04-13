Octopus svela le tariffe luce e gas a prezzo fisso valide fino al 15 aprile

Le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso di Octopus Energy con cui è possibile bloccare il costo della materia prima per 12 mesi.
Federico Pisanu
Pubblicato il 13 apr 2026
Octopus svela le tariffe luce e gas a prezzo fisso valide fino al 15 aprile
Freepik

Octopus ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso, prorogando la data di scadenza per aderire a Octopus Fissa 12M al 15 aprile. Nell’ambito della nuova proposta, il costo della materia prima Luce è sceso a 0,132 euro/kWh, invece il costo della materia prima Gas è pari a 0,54 euro/Smc.

Invariati invece i costi di commercializzazione: 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas, per un importo complessivo rispettivamente di 72 euro e 84 euro. Ecco una panoramica completa della nuova offerta.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,132 euro/kWh: costo della materia prima Luce bloccato per i primi 12 mesi
  • 6 euro al mese: costo di commercializzazione

Gas

  • 0,54 euro/Smc: costo della materia prima Gas bloccato per i primi 12 mesi
  • 7 euro al mese: costo di commercializzazione
Pagina offerta Octopus

octopus tariffe luce e gas fino al 15 aprile

I principali vantaggi di Octopus

Il fornitore energetico britannico Octopus si distingue dalla stragrande maggioranza degli operatori del mercato libero italiano per i suoi prezzi altamente competitivi, con cui è possibile bloccare il costo della materia prima per dodici mesi consecutivi. Si tratta di un aspetto determinante soprattutto nel contesto in cui viviamo, dove il prezzo di luce e gas è fortemente condizionato dall’instabilità internazionale.

L’altro vantaggio di Octopus è dato dalla possibilità di scegliere la tariffa più bassa anche una volta che è terminato il primo anno. Ciascun utente può dunque richiedere al fornitore britannico la tariffa luce e gas più bassa in vigore in quel determinato momento per poter continuare a risparmiare dopo i primi dodici mesi.

Infine, Octopus Energy è uno dei fornitori che più ha investito nell’importanza di essere trasparente con i propri clienti. Ciò lo si percepisce fin dalla bolletta, tra le più semplici non soltanto da leggere ma anche da confrontare con quelle degli altri operatori del mercato libero.

Pagina offerta Octopus

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