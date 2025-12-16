Octopus taglia il prezzo di luce e gas anche a Natale: ecco le tariffe in scadenza

L'offerta a prezzo fisso del fornitore britannico Octopus Energy è tra le migliori in assoluto del mercato libero.
Federico Pisanu
Pubblicato il 16 dic 2025
Freepik

Il fornitore energetico britannico Octopus ha scelto di andare controcorrente anche a Natale, abbassando ancora il costo di luce e gas per la sua offerta a prezzo fisso. La materia prima luce è scesa a 0,099 euro/kWh, invece il gas costa 0,35 euro/Smc.

Pagina offerta Octopus

Le ultime tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi sono valide per chi richiede la sottoscrizione di una nuova fornitura entro il 18 dicembre e resteranno bloccate per un anno. Il blocco del prezzo riguarda anche il costo legato alla commercializzazione, pari a 72 euro l’anno per la luce e 84 euro l’anno per il gas.

Luce

  • 0,099 euro/kWh: costo della materia prima luce
  • 72 euro l’anno: costo di commercializzazione

Gas

  • 0,35 euro/Smc: costo della materia prima gas
  • 84 euro l’anno: costo di commercializzazione

octopus fissa 12 mesi 18 dicembre

Al termine dei primi dodici mesi, chiarisce Octopus, gli utenti avranno l’opportunità di scegliere nuovamente la tariffa più bassa tra Fissa e Flex. Si tratta di un elemento importante, soprattutto se si confronta la politica seguita dalla stragrande maggioranza degli altri operatori del mercato libero italiano, che al momento della firma del contratto mettono subito in chiaro il costo (più alto) della luce e del gas dopo il periodo promozionale.

Per aderire all’offerta a prezzo fisso di Octopus è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata, cliccare sul pulsante “La voglio!” e compilare le sezioni richieste. Il fornitore britannico richiede i dati anagrafici e di contatto, le informazioni relative all’attuale fornitura e la scelta di un metodo di pagamento tra quelli proposti.

Pagina offerta Octopus

