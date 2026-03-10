Octopus aggiorna le tariffe luce e gas: ecco i nuovi prezzi validi fino all'11 marzo

Il prezzo è da considerarsi bloccato per i primi dodici mesi, con la possibilità di chiedere la tariffa più bassa al termine del primo anno.
Federico Pisanu
Pubblicato il 10 mar 2026
Octopus aggiorna le tariffe luce e gas: ecco i nuovi prezzi validi fino all'11 marzo
Il fornitore energetico Octopus, tra i più apprezzati per le sue tariffe luce e gas concorrenziali, ha aggiornato i costi della materia prima Luce e Gas della sua offerta a prezzo fisso, con cui è possibile bloccare il costo per 12 mesi consecutivi. Al termine del primo anno, poi, i clienti sono liberi di richiedere la tariffa più bassa tra Fissa e Flex.

In aggiunta alle tariffe concorrenziali di luce e gas, un altro vantaggio nello scegliere Octopus è la trasparenza in bolletta, dove tutti i prezzi sono di facile comprensione. A questo proposito, ricordiamo che a concorrere al prezzo finale della bolletta sono anche i costi indipendenti dal fornitore, ossia le spese per il trasporto e la gestione del contatore, le imposte, gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione.

Le tariffe Luce e Gas di Octopus valide fino all’11 marzo

Ecco dunque le nuove tariffe promosse da Octopus Energy per quanti scelgono di sottoscrivere l’offerta a prezzo fisso entro l’11 marzo.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1529 euro/kWh: costo della materia prima Luce bloccato per dodici mesi
  • 6 euro al mese: costo di commercializzazione (72 euro l’anno)

Gas

  • 0,59 euro/Smc: costo della materia prima Gas bloccato per dodici mesi
  • 7 euro al mese: costo di commercializzazione (84 euro l’anno)

Un ulteriore vantaggio di Octopus è l’assenza di vincoli o penali. Ciò significa, in concreto, che ciascun cliente è libero di sottoscrivere un’altra fornitura senza costi aggiuntivi, con l’intera procedura che verrà gestita dal nuovo fornitore. Per maggiori informazioni al riguardo vi suggeriamo di consultare la pagina dedicata all’offerta.

