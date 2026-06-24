Octopus, le nuove tariffe luce e gas in scadenza il 24 giugno

Oggi, mercoledì 24 giugno, scadono le nuove tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso di Octopus, tra le più basse attualmente disponibili nel mercato libero italiano. Il prezzo è da intendersi bloccato per il primo anno, poi vi è la possibilità di richiedere la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, in base a quelle che sono le proprie necessità.

Un altro vantaggio di Octopus è la trasparenza nei costi in bolletta. Gli utenti che scelgono di affidarsi al fornitore energetico britannico hanno infatti la consapevolezza di ogni singola voce di spesa presente in bolletta, così come le spese indipendenti dal fornitore quali gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, le imposte, più le spese per il trasporto e la gestione del contatore.

Le tariffe luce e gas a prezzo fisso valide fino al 24 giugno

Luce (tariffa monoraria)

0,1199 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per dodici mesi consecutivi

: costo della materia prima Luce bloccato per dodici mesi consecutivi 6 euro al mese (72 euro l’anno): quota di commercializzazione

Gas

0,45 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per dodici mesi consecutivi

: costo della materia prima Gas bloccato per dodici mesi consecutivi 7 euro al mese (84 euro l’anno): quota di commercializzazione

Con l’offerta a prezzo bloccato di Octopus le famiglie italiane hanno l’opportunità di rendersi indipendenti dalle continue oscillazioni del mercato internazionale, un elemento che diventa ancora più importante oggi alla luce del contesto geopolitico in cui viviamo. Inoltre, la fornitura non presenta alcun tipo di vincolo né alcuna penale di sorta nell’eventualità si ritenga necessario cambiare fornitore in seguito.

I prezzi indicati qui sopra sono validi per le persone che sottoscriveranno una nuova fornitura Octopus entro la mezzanotte di mercoledì 24 giugno. Per la sottoscrizione di Octopus Fissa 12M sono sufficienti un documento di riconoscimento valido e l’ultima bolletta luce e gas, in modo da recuperare le informazioni generali sulla propria fornitura.