Offerta PrivadoVPN: due anni di VPN illimitata a 1,11 euro al mese

Protezione dei dati su tutti i dispositivi, crittografia Wireguard avanzata e compatibilità con tutti i principali sistemi operativi oggi disponibili in commercio: sono queste alcune delle caratteristiche chiave di PrivadoVPN, una delle VPN più veloci del settore e al tempo stesso sicure, grazie alla protezione dei propri dati personali con la garanzia delle leggi svizzere.

Al momento il piano di due anni di PrivadoVPN è in offerta a 1,11 euro al mese, con in più tre mesi extra di servizio in regalo. E se il servizio di rete privata virtuale non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

VPN illimitata con protezione antivirus in tempo reale

La maggior parte delle VPN si limita a offrire il servizio di rete privata virtuale, grazie al quale gli utenti possono navigare in tutta sicurezza sul web senza che la propria attività possa essere monitorata o in qualche modo intercettata dagli hacker. PrivadoVPN va però oltre il semplice concetto di VPN, innanzitutto garantendo un servizio illimitato, grazie anche alla compatibilità con tutti i principali dispositivi di oggi.

In aggiunta alla navigazione privata in Internet, la VPN con sede in Svizzera offre una protezione antivirus in tempo reale grazie alla funzionalità proprietaria Privado Sentry, in grado di rilevare in automatico le eventuali minacce presenti e bloccarle prima che danneggino il dispositivo in uso. Gli utenti si garantiscono in questo modo una protezione da ransomware, adware, spyware e altri tipi di virus, che vengono messi preventivamente in quarantena per poi essere rimossi.

Tornando all’offerta in corso, il piano della durata di due anni di PrivadoVPN è disponibile in promo a 1,11 euro al mese. L’attuale promozione include anche tre mesi extra di servizio gratis e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.