Offerta speciale Surfshark: piani VPN a partire da 1,99 euro al mese per 2 anni

Tra le offerte più interessanti del momento nel settore VPN segnaliamo quella di Surfshark, protagonista di una promozione speciale che consente di attivare un piano VPN della durata di due anni a partire da 1,99 euro al mese. La promo in corso include anche tre mesi extra in regalo.

Con la VPN di Surfshark è possibile proteggersi da virus e malware, ridurre al minimo truffe informatiche e spam, nonché bloccare gli annunci pubblicitari e i tracker web. Non a caso Surfshark è uno dei punti di riferimento assoluti nel panorama dei servizi di rete privata virtuale, grazie alle numerose funzionalità extra incluse nei suoi piani.

Oltre la solita VPN

Ma ecco i nuovi prezzi scontati nell’ambito dell’ultima iniziativa:

Surfshark Starter: 1,99 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra (53,73 euro per i primi 27 mesi)

per 2 anni + 3 mesi extra (53,73 euro per i primi 27 mesi) Surfshark One: 2,29 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra (61,83 euro per i primi 27 mesi)

per 2 anni + 3 mesi extra (61,83 euro per i primi 27 mesi) Surfshark One+: 4,19 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra (113,13 euro per i primi 27 mesi)

Fin dal piano Starter sono presenti funzioni che altre VPN non hanno. Ci riferiamo nello specifico ad Alternative ID, strumento che consente di generare e-mail e dettagli personali fittizi in modo da poter tenere al sicuro indirizzi di posta e dati personali reali quando ci si deve iscrivere a questo o a quell’altro servizio. Con i piani One e One+ si sale ulteriormente di livello, dal momento che includono antivirus, password manager, monitoraggio di possibili truffe via e-mail e lo strumento più efficace del web contro lo spam telefonico.

L’offerta speciale di Surfshark, grazie alla quale è possibile attivare un piano VPN a partire da 1,99 euro al mese per due anni, è disponibile fino al 23 febbraio. Nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto.