Offerta VPN: a marzo ricevi 6 mesi gratis scegliendo NordVPN

Il servizio VPN di NordVPN è in offerta a partire da 3,39 euro al mese per due anni, con sconti fino al 72% e sei mesi gratis. La promozione in corso, disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, prevede inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni, così da poter richiedere il rimborso completo entro un mese dall’acquisto qualora il servizio non soddisfi le aspettative iniziali.

NordVPN offre uno dei migliori servizi VPN oggi disponibili sul mercato. E non è soltanto un discorso relativo alla velocità di connessione, dove riesce a fare di gran lunga meglio rispetto alla concorrenza, ma anche per le sue funzionalità di sicurezza avanzate, una su tutte Threat Protection Pro.

Come ottenere 6 mesi gratis con NordVPN

Per ottenere sei mesi gratis di servizio VPN con NordVPN occorre prima di tutto scegliere uno tra i piani Plus e Ultimate, in offerta rispettivamente al prezzo scontato di 4,39 euro e 6,89 euro al mese. Poi, entro 48 ore dall’acquisto, si riceverà via e-mail un coupon, attraverso cui si può riscattare il buono di sei mesi in regalo.

A questo proposito, il regolamento dell’iniziativa prevede due scenari: da una parte la possibilità di estendere il proprio piano di ulteriori sei mesi gratis, dall’altra di regalare il coupon ad una persona cara, così che quest’ultima possa beneficiare per metà anno delle funzionalità del piano NordVPN prescelto.

Il piano Plus include tra le altre cose Threat Protection Pro, l’opzione proprietaria che blocca eventuali malware presenti nei file scaricati da Internet, il tracciamento dei dati e la pubblicità invasiva sui siti web. C’è poi il piano Ultimate, che insieme a tutte le funzioni del piano Plus aggiunge anche uno spazio di archiviazione crittografato cloud da 1TB e una doppia assicurazione da 5.000 euro contro le truffe informatiche e le frodi riguardanti gli acquisti online.

Maggiori dettagli sono consultabili sul sito ufficiale di NordVPN.