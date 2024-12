Organizza i tuoi viaggi spendendo meno con una VPN

Se stai pianificando da giorni uno dei tuoi prossimi viaggi e intendi spendere meno per rientrare nel budget, una VPN ti può dare una mano. Probabilmente ne hai già sentito parlare: si tratta di un servizio di rete privata virtuale che consente di navigare in totale anonimato e di mascherare il proprio indirizzo IP simulando in questo modo una connessione da un altro Paese.

Ed è proprio questo uno degli elementi principali che permette di organizzare una vacanza spendendo meno. Infatti, collegandosi da un Paese in cui la valuta è più debole, si possono prenotare voli aerei, hotel e qualsiasi altra esperienza legata al viaggio a prezzi più vantaggiosi.

Una delle VPN migliori da questo punto di vista è NordVPN, servizio di riferimento nel proprio settore sia in Italia che altrove. Offre oltre 6.500 server VPN dislocati in 113 Paesi di tutto il mondo: dall’Argentina all’Algeria, dal Vietnam al Regno Unito, passando per Bangladesh, Perù e Nigeria.

In questi giorni è ancora possibile sfruttare il rinnovo del Cyber Monday per attivare i piani di due anni con uno sconto del 74%: grazie alla promozione in corso, si ha l’opportunità di pagare soli 2,99 euro al mese per 24 mesi, con 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Organizzare i propri viaggio risparmiando con una VPN

L’utilizzo di una VPN consente di risparmiare su tutta una serie di servizi legati a un viaggio, in particolare se si sta programmando una vacanza all’estero. In primis permette di ottenere prezzi più economici per i voli aerei, che nella maggior parte dei casi rappresentano la voce di spesa più significativa.

Un altro elemento in cui si può beneficiare di un risparmio è la prenotazione dell’hotel. Anche in questo caso il “trucco” è sempre quello di connettersi a un server VPN posizionato in un Paese dove il potere di acquisto è debole. Inoltre, la VPN permette anche di eliminare lo storico della memoria dei siti di prenotazione, dato che mette fuori gioco il tracciamento dei dati con i cookie.

A proposito di questo, si può ottenere un ulteriore risparmio nel noleggio dell’auto, altra voce di spesa tra le più care quando si organizza un viaggio on the road all’estero (sia in Europa che Oltreoceano). Risparmio infine che si manifesta anche con la prenotazione di tour e attività affini collegate alla vacanza.

L’offerta sui piani di due anni di NordVPN

Come accennato all’inizio, nel panorama delle VPN una delle migliori è NordVPN. A livello di privacy assicura diversi strumenti importanti, tra cui una ferrea politica no-log. Si tratta di un elemento molto importante, dal momento che tante altre VPN premium raccolgono i dati relativi alle attività web dei loro utenti, con il rischio quindi che questi vengano condivisi con agenzie governative e altri enti a livello istituzionale.

Per organizzare i propri viaggi spendendo meno è sufficiente il piano Base di NordVPN, quello più economico, disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese per 24 mesi. L’offerta in corso prevede inoltre 3 mesi aggiuntivi gratis e una garanzia di rimborso di 30 giorni.