Ottobre è il mese europeo della sicurezza informatica: l'offerta di TotalAV

Anche quest’anno a ottobre l’Unione europea promuove la campagna del mese della cybersecurity, al fine di sensibilizzare i cittadini Ue ad adottare le migliori pratiche per la loro sicurezza digitale. Tra queste riveste un ruolo chiave la protezione dei propri dispositivi con un prodotto di cybersicurezza completo, in grado di unire a un ottimo antivirus anche altre funzionalità chiave per contrastare in maniera efficace le minacce online.

In quest’ottica, uno dei prodotti più interessanti del momento è TotalAV Premium, il pacchetto di cybersecurity progettato da TotalAV per proteggere in tempo reale i dispositivi Windows, Mac, Android e iOS, oltre che tutelare l’identità degli utenti e i loro acquisti online. Questo mese è in offerta a 19 euro per un anno, invece di 99 euro, per un risparmio dunque di 80 euro, a cui si aggiunge una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Risparmia 80 euro su TotalAV Premium 2025

Tra le funzionalità chiave di TotalAV Premium vi è la protezione in tempo reale di qualsiasi tipo di dispositivo in uso, dalla verifica dei file scaricati da Internet ai file eseguibili, a caccia di virus ed eventuali altre minacce informatiche. Volendo, ciascun utente può anche scegliere di configurare personalmente le scansioni antivirus tramite l’apposita funzione della scansione smart.

Un ulteriore beneficio di TotalAV è la compatibilità completa dei suoi strumenti di sicurezza avanzati con tutti i principali dispositivi oggi in commercio. Ciò significa che il prodotto funzionerà allo stesso modo indipendentemente dal device in uso, sia esso un PC con a bordo Windows o un Mac, sia esso uno smartphone Android o un iPhone.

A tutto questo si aggiunge infine il blocco degli annunci pubblicitari presenti nei siti web, responsabili spesso e volentieri di una cattiva esperienza d’uso nella navigazione Internet.