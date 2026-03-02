Pacchetto antivirus e VPN a meno di 1,60 euro al mese con TotalAV

Nell’era in cui viviamo la sicurezza e la privacy online sono di fondamentale importanza per proteggersi da attacchi informatici sempre più sofisticati. Rispetto al passato, il classico antivirus non è più sufficiente: l’ideale sarebbe affidarsi a un pacchetto di cybersecurity completo, comprensivo dunque anche di VPN, strumento di grande efficacia per il proprio anonimato in Internet.

A questo proposito, una delle offerte più interessanti ha per protagonista il pacchetto Total VPN di TotalAV, che include il servizio di rete privato virtuale, l’antivirus pluripremiato di TotalAV e un tool che elimina la pubblicità online e blocca il tracciamento dei dati da parte delle aziende. In questi giorni Total VPN è in offerta a 1,59 euro al mese, uno dei prezzi più bassi di sempre, per effetto dell’80% di sconto rispetto al prezzo di listino.

I vantaggi di Total VPN

Al di là del prezzo concorrenziale, il pacchetto Total VPN offre tutta una serie di vantaggi per aumentare il proprio livello di privacy e sicurezza online. In primis nasconde l’attività web dei suoi utenti, proteggendo le loro informazioni personali da hacker e utenti malintenzionati.

Sempre il servizio di rete privata virtuale è utile per ottenere una protezione aggiuntiva quando ci si connette alla rete Wi-Fi pubblica, dal momento che quest’ultima può diventare un facile bersaglio per i cybercriminali.

Un ulteriore vantaggio della VPN di TotalAV è lo sblocco dei contenuti streaming quando si è all’estero. Molte volte quando si è in vacanza capita infatti di voler guardare questo o quell’altro evento, salvo poi ricevere la comunicazione di “contenuto non disponibile in questo Paese”: ciò dipende dalle cosiddette restrizioni geografiche, che possono però essere facilmente aggirabili con una VPN appunto.

La licenza annuale di Total VPN in offerta include anche la protezione in tempo reale con antivirus e il blocco degli annunci sui siti web.