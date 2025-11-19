Pacchetto sicurezza a meno di 2€ al mese: 80% di sconto su VPN, AdBlock e antivirus

L’offerta Black Friday di TotalVPN è l’occasione che stavi aspettando per proteggerti online con una soluzione veloce ed economica: 1,59 euro al mese per un intero anno, in via promozionale, con uno sconto dell’80%. Il pacchetto include, gratuitamente, gli strumenti di sicurezza Total AdBlock e TotalAV Antivirus.

Sicurezza e privacy in un solo pacchetto

Il cuore di TotalVPN è la crittografia: un sistema avanzato che ti avvolge in un “mantello dell’invisibilità” online, che maschera le tue attività rendendole inaccessibili a chiunque. Le tue informazioni personali, dalle password ai dati bancari, sono protette da hacker e occhi indiscreti.

Chi non ha mai lavorato o controllato un’email in un bar o in aeroporto? Le reti Wi-Fi pubbliche sono un terreno fertile per i malintenzionati. Con TotalVPN, la tua connessione rimane sempre privata: anche se malintenzionati dovessero intercettare il tuo traffico, non riuscirebbero a leggerlo.

Un altro vantaggio nell’uso di una VPN è la possibilità di superare le restrizioni geografiche. TotalVPN vanta una rete di oltre 50 server superveloci sparsi in tutto il mondo. Connettendoti a un server in un altro Paese, potrai accedere a siti web e contenuti che altrimenti sarebbero oscurati nel tuo Paese. Viceversa, se ti trovi all’estero, puoi accedere a contenuti italiani senza limiti.

L’abbonamento include gratuitamente due strumenti di sicurezza: TotalAdBlock, un blocco annunci che rimuove tutti i messaggi pubblicitari mentre navighi, e TotalAV Antivirus, che protegge il tuo PC e i tuoi dispositivi da minacce online come malware e virus.

TotalVPN offre una protezione multidispositivo per PC, smartphone e tablet. Questa è l’occasione d’oro per assicurarti il massimo della sicurezza online al prezzo più basso mai raggiungo dalla piattaforma. Grazie all’offerta di Black Friday, infatti, puoi risparmiare l’80% sul primo anno di abbonamento. Il costo? Solo 1,59 euro al mese, per un totale di 19 euro all’anno.

Ogni abbonamento annuale include una garanzia di rimborso entro 30 giorni. La tua privacy è importante: acquista ora TotalVPN scontata dell’80%.