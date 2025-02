Pechino Express 2025: come vedere la prima puntata dall'estero

Tutto pronto per l’inizio di Pechino Express 2025, la nuova edizione di quest’anno dell’adventure-game di Sky condotto da Costantino della Gherardesca insieme a Fru nel ruolo di inviato speciale. La prima puntata sarà trasmessa su Sky Uno e in streaming su NOW giovedì 6 marzo.

Il pacchetto più conveniente per vedere la nuova stagione di Pechino Express è il pass Entertainment di NOW, disponibile a 6,99 euro al mese per 12 mesi invece di 8,99 euro. Con questo pass si ha accesso a tutta la programmazione live e on demand di Sky TV, che include gli show di Sky per tutta la famiglia, le migliori serie tv italiane e internazionali, le produzioni Sky Original e tantissimi documentari.

Attivando ora il pass Entertainment è inoltre possibile assistere alle ultime due puntate di MasterChef 14, il cookie-show di Sky Uno giunto alle sue battute conclusive: giovedì 27 febbraio andrà infatti in onda la finalissima di quest’anno.

Come vedere la prima puntata di Pechino Express 2025 in streaming dall’estero

Per vedere la prima puntata di Pechino Express 2025 in streaming dall’estero occorre attivare il pass Entertainment della piattaforma NOW e una VPN, indispensabile per superare il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti streaming quando si è fuori dall’Italia. Dopo l’attivazione, sarà sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e far decadere in automatico le restrizioni geografiche.

In tal senso, uno dei servizi VPN migliori in assoluto è NordVPN, forte di una velocità di connessione superiore di quasi il doppio rispetto alla concorrenza e tutta una serie di funzionalità extra che la rendono la VPN più sicura del lotto. A tutto questo si aggiunge poi un ampio numero di server, per una scelta più semplice ed efficace.

I piani di due anni di NordVPN sono in offerta a partire da 3,39 euro al mese per 24 mesi, con l’opportunità di riscattare 6 mesi extra in regalo a seconda del piano selezionato. Infine, è disponibile una garanzia di rimborso di 30 giorni.